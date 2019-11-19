Son Dakika Haberleri: Fatih Terim'den Ömer Bayram'a kritik görev! Joker...
Son Dakika Spor Fatih Terim'den Ömer Bayram'a kritik görev! Joker... - Son Dakika Spor

Fatih Terim'den Ömer Bayram'a kritik görev! Joker...

6 saat önce

Galatasaray'da üst üste yaşanan sakatlıklar, kadroda mecburi bir değişimin yolunu açtı.

Fatih Terim'den Ömer Bayram'a kritik görev! Joker..., System.String[]

Galatasaray'da üst üste yaşanan sakatlıklar, kadroda mecburi bir değişimin yolunu açtı.


Teknik patron Fatih Terim, Başakşehir karşısında Ömer Bayram'ı joker olarak kullanmayı düşünüyor.


Galatasaray'da orta saha, Türk Milli Takımı'nda sol bek oynayan Ömer, sakatlanan Babel'in yerine sol açığa geçebilir.


İleri uçta Adem'in oynamasına kesin gözüyle bakılıyor. Sağ kanatta ise bir aksilik olmazsa Feghouli görev yapacak.


Emre Taşdemir, Nzonzi, Lemina ve Mariano'nun orta sahada, Luyindama, Ahmet Çalık ve Marcao'nun da savunmanın göbeğinde oynaması, Aslan'ın 3-4-3 dizilişinde sahaya çıkması bekleniyor.


Emre Mor 11'e alınırsa...


Diğer taraftan Emre Mor'un sol açığa geçmesi halinde, Nzonzi'nin yerine Ömer'in orta alanda Lemina ile birlikte forma giymesi de ihtimaller arasında.


Galatasaray 0-1 Real Madrid maçının özetini izliyoruz...

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 08:31 
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