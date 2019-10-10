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Fatih Terim'den önce onu istemişler!

1 saat önce

Spor Arena Dış Haberler | Galatasaray için Fransa'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

Fatih Terim'den önce onu istemişler!, System.String[]

Spor Arena Dış Haberler | Galatasaray için Fransa'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Bir dönem Bursaspor'u çalıştıran Paul Le Guen, Fransa'nın Le Parisien gazetesine açıklamalarda bulunurken sarı kırmızılı ekibin Laurent Blanc'a teklif götürdüğünü söyledi.


Galatasaray'ın 2017 yılında Igor Tudor ile yollarını ayırdıktan sonra Blanc'a teklif götürdüğünü söyleyen Fransız teknik adam, "Ben Türkiye'de çalışırken onunla iletişime geçtim. Galatasaray'dan teklif aldığını ama kabul etmediğini söyledi. Başka takımlardan da teklifler almıştı ama hiçbirini kabul etmedi." diye konuştu.


Son olarak 2016'da PSG'yi çalıştıran Laurant Blanc'ın ismi bir dönem Fenerbahçe ile de anılmıştı. Blanc, 3 yıldır bir takım çalıştırmıyor.


Blanc'ın futbolculuk kariyerinden kesitler izliyoruz...

Laurent Blanc, Galatasaray, Fransa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:31 
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