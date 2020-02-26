Fatih Terim'den oyuncularına Gençlerbirliği uyarısı

Ali Naci KÜÇÜK - Bu sezon Türk Telekom Stadı'nda yaşadıkları basit puan kayıplarını hatırlatıp Terim "Fenerbahçe maçı kazanıldı ve bitti! Motivasyon ve konsantrasyon sorunu yaşamamalıyız. Şampiyonluğun yolu bu tip maçlardan geçiyor" diyerek oyuncuların dikkatini çekti.



