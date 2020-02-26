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Fatih Terim'den oyuncularına Gençlerbirliği uyarısı
6 saat önce
Ali Naci KÜÇÜK - Bu sezon Türk Telekom Stadı'nda yaşadıkları basit puan kayıplarını hatırlatıp Terim "Fenerbahçe maçı kazanıldı ve bitti!
Ali Naci KÜÇÜK - Bu sezon Türk Telekom Stadı'nda yaşadıkları basit puan kayıplarını hatırlatıp Terim "Fenerbahçe maçı kazanıldı ve bitti! Motivasyon ve konsantrasyon sorunu yaşamamalıyız. Şampiyonluğun yolu bu tip maçlardan geçiyor" diyerek oyuncuların dikkatini çekti.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:06
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