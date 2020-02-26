Fatih Terim'den oyuncularına Gençlerbirliği uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fatih Terim'den oyuncularına Gençlerbirliği uyarısı - Son Dakika Spor

Fatih Terim'den oyuncularına Gençlerbirliği uyarısı

6 saat önce

Ali Naci KÜÇÜK - Bu sezon Türk Telekom Stadı'nda yaşadıkları basit puan kayıplarını hatırlatıp Terim "Fenerbahçe maçı kazanıldı ve bitti!

Fatih Terim'den oyuncularına Gençlerbirliği uyarısı, System.String[]

Ali Naci KÜÇÜK - Bu sezon Türk Telekom Stadı'nda yaşadıkları basit puan kayıplarını hatırlatıp Terim "Fenerbahçe maçı kazanıldı ve bitti! Motivasyon ve konsantrasyon sorunu yaşamamalıyız. Şampiyonluğun yolu bu tip maçlardan geçiyor" diyerek oyuncuların dikkatini çekti.


Türk Telekom, Fenerbahçe, Ali Naci, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:06 
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