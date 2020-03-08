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Fatih Terim'den oyuncularına net uyarı!
33 dakika önce
Ligde 8 maçlık galibiyet serisine imza atan ve bugün de galip gelerek kulüp rekorunu egale etmek isteyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim dün takımına kısa bir konuşma yaptı ve "Sivasspor iyi bir futbol ortaya koyan ve saygıyı hak eden bir takım. İşimiz kolay değil.
Ligde 8 maçlık galibiyet serisine imza atan ve bugün de galip gelerek kulüp rekorunu egale etmek isteyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim dün takımına kısa bir konuşma yaptı ve "Sivasspor iyi bir futbol ortaya koyan ve saygıyı hak eden bir takım. İşimiz kolay değil. En iyi futbolumuzu ortaya koyup bu seriyi 9 maça çıkarmalıyız" diye konuştu.
Tecrübeli teknik adam ayrıca kart sınırında olan Donk, Feghouli ve Adem Büyük'ü uyardı. Gelecek hafta Türk Telekom Stadı'nda Beşiktaş'ı ağırlayacaklarını hatırlatan tecrübeli teknik adam üç futbolcusuna "Rakibe hamlelerde gereksiz risklere girmeyin. Hakemle de diyaloglarınıza dikkat edin, cezalı duruma düşmeyin" mesajını verdi.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 07:58
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