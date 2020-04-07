Son Dakika › Spor › Fatih Terim'den Rialti paylaşımı - Son Dakika Spor
Fatih Terim'den Rialti paylaşımı
6 saat önce
- Fatih Terim'den Rialti paylaşımı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün hayatını kaybeden yakın arkadaşı İtalyan gazeteci Alessandro Rialti ile ilgili bir video paylaştı.
- Fatih Terim'den Rialti paylaşımı
İSTANBUL - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün hayatını kaybeden yakın arkadaşı İtalyan gazeteci Alessandro Rialti ile ilgili bir video paylaştı.
Korona virüs tedavisi devam eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hayatını kaybeden İtalyan gazeteci arkadaşını unutmadı. Terim, kalp krizi geçirerek hayata veda eden gazeteci Alessandro Rialti ile ilgili sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Rialti ile Floransa'da bir araya geldiği görüntüleri paylaşan Terim, videoya 'Seni özleyeceğiz dostum, huzur içinde yat' notunu ekledi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 08:57 Kaynak: İHA
Son Dakika Abdurrahim Albayrak'ın son koronavirüs testi negatif çıktı Rugani'nin nişanlısı isyan etti: 20 gün geçti testim yine pozitif çıktı Fatih Terim, hayatını kaybeden gazeteci Rialti ile videosunu paylaştı Ronaldinho hapishaneden çıktı! Cezası ev hapsine çevrildi