Son Dakika Haberleri: Fatih Terim'den 'şampiyonluk' vurgulu bayram mesajı
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Fatih Terim'den 'şampiyonluk' vurgulu bayram mesajı

37 dakika önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından bir bayram mesajı paylaştı.

Fatih Terim'den 'şampiyonluk' vurgulu bayram mesajı, System.String[]
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından bir bayram mesajı paylaştı. Mesajında sarı-kırmızılı takımın ligde elde ettiği 22. şampiyonluğa vurgu yapan Terim, "Unutmadan, unutturmadan, daha yüksek sesle Şampiyon Galatasaray. Tekrar iyi bayramlar" ifadelerine yer verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ramazan Bayramı sebebiyle sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Terim, mesajında 'şampiyonluk' hatırlatmasında da bulundu. Sarı-kırmızılıların, Süper Lig'de bu sezon elde ettiği 22. şampiyonluğa değinen deneyimli çalıştırıcı, paylaşımına şu notu düştü:

"Unutmadan, unutturmadan, daha yüksek sesle Şampiyon Galatasaray... Tekrar iyi bayramlar. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:43 Kaynak: İHA
Fatih Terim, Spor
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