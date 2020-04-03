FATİH TERİM'DEN SOSYAL MEDYA HAKARETLERİNE SUÇ DUYURUSU - Son Dakika

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FATİH TERİM'DEN SOSYAL MEDYA HAKARETLERİNE SUÇ DUYURUSU
12 dakika önce
Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHAGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden kendisine hakaret edenler hakkında suç duyurusunda bulundu.
Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden kendisine hakaret edenler hakkında suç duyurusunda bulundu.
Fatih Terim'in avukatı Rezan Epözdemir tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Terim'in 23 Mart'ta koronavirüs hastalığına yakalandığını duyurmasının ardından üç twitter kullanıcısının ayrı ayrı yaptığı paylaşımlarında itibar ve saygınlığının zedelendiği, küfür edildiği ve terör örgütleriyle bağlantılı olduğu yönünde iftira atıldığı belirtildi.
Dilekçede, "Hakaret, iftira ve halkı kin ve düşmanlık" suçlarından soruşturma açılması talep edildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:09 Kaynak: DHA
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