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Fatih Terim'den transfer itirafı: Transferlerin tamam olduğu bir sezon hatırlamıyorum - Son Dakika

Fatih Terim'den transfer itirafı: Transferlerin tamam olduğu bir sezon hatırlamıyorum

10.07.2021 21:44

Galatasaray'ın hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 4-2 yendiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Fatih Terim, transferlerle ilgili sabırsızlanan taraftara seslendi. Tecrübeli hoca, "Olağanüstü çabalarla çalışan başkan ve yönetimimiz var. Olacaktır. Anlayabiliyorum. Endişeyi de hissediyorum. Ama paniğe hiç gerek yok. Ben görüyorum, günün her saati uğraşılıyor. Sezon açarken tüm transferlerin tamam olduğu bir sezon hatırlıyor musunuz? Ben hatırlamıyorum" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının Kasımpaşa'yı 4-2'lik skorla mağlup ettiği hazırlık karşılaşmasının ardından mikrofonların karşısına geçerek basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruları yanıtladı.

"İLK YARIDAKİ OYUN HOŞUMA GİTTİ"

Takımının özellikle ilk yarıda oynadığı futboldan memnun olduğunu belirten Terim, "Fizik olarak bayağı bir yol aldık. Scotty (Scott Piri) iyi işler becermiş. Oyuncularımız da konsantre. Sonuçtan bağımsız olarak oynanan oyun özellikle ilk yarı hoşuma gitti. Zevk verdi zaman zaman. Çok pozisyon bulmamız iyi bir şey. Hazırlık maçının ilerisinde geçti; çekişmeli, mücadeleci. Pas oyununu iyi oynadık, bölgeleri iyi geçtik, kaçırdık ama güzel goller attık. Kazanmak, kazanma alışkanlığı, kaybetmemeyi istemek önemli şeyler. Özellikle gençlerin performanslarından memnunum. Niyetimi belli ettiğimi düşünüyorum. Umarım şanslarını iyi kullanırlar." ifadelerini kullandı.

"TRANSFERİN GECİKMEDİĞİ YIL VAR MI?"

Transfer çalışmalarıyla ilgili soruları yanıtlayan Fatih Terim "Olağanüstü çabalarla çalışan başkan ve yönetimimiz var. Olacaktır. Anlayabiliyorum. Endişeyi de hissediyorum. Ama paniğe hiç gerek yok. Ben görüyorum, günün her saati uğraşılıyor. Bizzat görüşmeleri başkanımız yapıyor. 10 transfer yapsak da PSV maçının garantisi yok. Yapmasak da onların garantisi yok. Eylül ayına kadar vaktimiz var. Gönüllerini ferah tutmak için buradan bir mesaj vermek istedim. Biraz gecikmiş olabilir ama Galatasaraylılar rahat olsun. Sezon açarken tüm transferlerin tamam olduğu bir sezon hatırlıyor musunuz? Ben hatırlamıyorum." şeklinde konuştu.

Fatih Terim'den transfer itirafı: Transferlerin tamam olduğu bir sezon hatırlamıyorum

Galatasaray, Fatih Terim, Transfer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim'den transfer itirafı: Transferlerin tamam olduğu bir sezon hatırlamıyorum - Son Dakika Spor


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