Fatih Terim'den tek değişiklik - Son Dakika
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Fatih Terim'den tek değişiklik

6 saat önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynadıkları Gençlerbirliği karşılaşmasının 11'ine göre Sivasspor karşısında tek değişiklik yaptı ve sakatlığını atlatan Mario Lemina'yı görevlendirdi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynadıkları Gençlerbirliği karşılaşmasının 11'ine göre Sivasspor karşısında tek değişiklik yaptı ve sakatlığını atlatan Mario Lemina'yı görevlendirdi.


Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim kazanan kadroda tek değişiklik yaptı. Terim, sakatlığını atlatan Mario Lemina'ya 11'de görev verdi. Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Lemina, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği müsabakalarını kaçırmıştı. Geçtiğimiz hafta kırmızı kart cezasından dolayı oynamayan Younes Belhanda da 21 kişilik kadroda yer aldı.


Sarı-kırmızılılar, Sivas karşısına; Muslera, Mariano, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Mario Lemina, Jean Michael Seri, Ömer Bayram, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru ve Radamel Falcao 11'i ile çıktı.


Yedeklerde ise Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martin Linnes, Emre Akbaba Jimmy Durmaz ve Taylan Antalyalı bekledi. - İSTANBUL

Gençlerbirliği, Fatih Terim, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 07:11 Kaynak: İHA
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