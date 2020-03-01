Fatih Terim'den uyarı: Derbiyi kazandık ama... - Son Dakika
Son Dakika Spor Fatih Terim'den uyarı: Derbiyi kazandık ama... - Son Dakika Spor

Fatih Terim'den uyarı: Derbiyi kazandık ama...

14 dakika önce

Kadıköy'de 20 yıl sonra derbi kazanan sarı-kırmızılı oyunculara teknik patron Fatih Terim'den uyarı geldi.

Fatih Terim'den uyarı: Derbiyi kazandık ama..., System.String[]

Kadıköy'de 20 yıl sonra derbi kazanan sarı-kırmızılı oyunculara teknik patron Fatih Terim'den uyarı geldi. Deneyimli çalıştırıcı, bugün oynayacakları G.Birliği karşılaşmasının çok kritik olduğunun altını çizerek herkesi maça konsantre olmaya çağırdı. Geçen sezon kazanılan şampiyonluğu hatırlatan Terim, rakiplerini iki maçta da yenmeden zafere ulaştıklarını ve asıl önemli olanın sezon sonundaki şampiyonluk olduğunu yineledi ve sözlerine şöyle devam etti:


"SERİ MUTLAKA DEVAM ETMELİ"


"Geçen iki sezonda deplasmanda Fenerbahçe'yi yenemedik ama şampiyon olduk! Galibiyet serimizi devam ettirme adına çok önemli ve camia için de çok değerli bir derbi galibiyeti aldık. Ama şampiyon olmadık! Gençlerbirliği'ne konsantre olun. Şampiyonluğun yolu böyle maçlardan geçiyor."


TERİM'İN ZORLU REKORU


Üst üste 7 lig maçından da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılarda teknik patron Fatih Terim de kendi rekoruna koşuyor. G. Saray'da 2011-12 sezonunda üst üste 9 maç kazanan Terim, 3 galibiyet daha alırsa bu rekoru kıracak. Aslan bugün G.Birliği maçının ardından Sivas deplasmanına gidecek ve ardından Beşiktaş'ı konuk edecek.


İŞTE ASLAN'IN 11 KRİTİK SINAVI


Gençlerbirliği


Sivas (D)


Beşiktaş


Çaykur Rize (D)


Gaziantep


Başakşehir (D)


Trabzonspor


Alanya (D)


Aankaragücü (D)


Göztepe


Antalya (D)


EMRE AKBABA SAHADA STANCU YOK!


Bugün Aslan'da iki eksik var. Cezalı Belhanda ile sakatlığı süren Lemina bu hafta yok. Belhanda'nın yerine Emre Akbaba oynarken, konuk ekipte ise sakatlanan Stancu 6 hafta sahalarda olmayacak.


HAMZAOĞLU'NUN ŞANSI TUTMUYOR


G.Saray'ı 2014-15 sezonunda şampiyonluğa taşıyan G.Birliği'nin teknik patronu Hamza Hamzaoğlu, rakip olarak Türk Telekom Stadı'nda hiç kazanamadı. Akhisar, Bursa, Osmanlı ve Antalya ile Aslan'a rakip olan Hamzaoğlu, 5'te 0 yaptı. (Sabah)

Fatih Terim, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:48 
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