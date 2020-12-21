Fatih Terim'den 'Ve yine biz bize kalmıştık' paylaşımı - Son Dakika

Fatih Terim'den 'Ve yine biz bize kalmıştık' paylaşımı
21.12.2020 23:32
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 'Nerede kalmıştık' paylaşımının yıl dönümünde 'Ve yine biz bize kalmıştık' paylaşımında bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 'Nerede kalmıştık' paylaşımının yıl dönümünde 'Ve yine biz bize kalmıştık' paylaşımında bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 21 Aralık 2017 tarihinde takımın başına geçtiğinde sosyal medya hesabından 'Nerede kalmıştık' paylaşımı yapmıştı. Tecrübeli teknik adam, 'Nerede kalmıştık' paylaşımının yıl dönümünde altına bu sefer 'Ve yine biz bize kalmıştık' notunu ekledi. Galatasaray sosyal medya hesabı da Terim'in paylaşımının altına 'Kesinlikle Hocam' yorumunu yazdı.
Bu paylaşım kısa sürede sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından yüzlerde beğeni, retweet ve yorum aldı.
(İHA)
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