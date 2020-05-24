Fatih Terim'den yönetime flaş talep: Emin Bayram ve Ali Yavuz Kol'u satmayın

Corona virüs arası öncesi zirvenin yine en büyük adaylarından olan Galatasaray, bir yandan da önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam ediyor. Birçok kulüp oyuncu maaşlarında indirime giderek yaşanan bu ekonomik çıkmazı bir şekilde aşmak için gayret gösterirken Galatasaray'da bu seçeneği gündeme almış ve yüksek maaşlı bazı oyuncuların maaşlarında indirime gitmişti.



Bu sezonun tamamlanmasının ardından gelecek sezon için de planlamalar yapan Galatasaray, eksik mevkiler için ince eleyip sık dokuyor. Yaşanan ekonomik sorunlar sonrası altyapıya daha çok yönelen sarı-kırmızılılarda Fatih Terim'den yönetime flaş bir talep geldi.



EMİN BAYRAM VE ALİ YAVUZ KOL



Corona virüsü salgını futbol piyasasını da ciddi şekilde etkilerken, gelirler önemli seviyede düştü. Oyuncuların maaşlarında indirimin yanı sıra pek çok tasarruf planını devreye sokmaya hazırlanan Galatasaray, bundan sonraki süreçte altyapıya da her zamankinden fazla yönelim gösterecek. Genç futbolcuları vitrine çıkarmayı seven Fatih Terim'in özellikle üzerine titrediği iki isim var: Emin Bayram ve Ali Yavuz Kol...



A TAKIMDA CİDDİ SÜRELER ALACAK



Pek çok kulübün scout (izleme) ekibi tarafından takip edilen 17 yaşındaki Emin Bayram ve 19 yaşındaki Ali Yavuz Kol, önümüzdeki sezondan itibaren A takımda ciddi süreler alacak. Galatasaray'ın hocası, Ozan Kabak gibi bu iki gencin erkenden satılmasını kesinlikle istemediğini yönetime iletti.



17 yaşındaki stoper Emin'e bu sezon ligde forma veren, Türkiye Kupası'nda ilk 11'e koyan hatta Şampiyonlar Ligi'nde kadroya alan Fatih hoca, Ali Yavuz'un ise tecrübe kazanması için oynayabileceği bir kulübe kiralanmasını istemişti. 19 yaşındaki Ali, 2.Lig ekibi Tarsus'ta sergilediği performansla dikkat çekerken, hücum hattında çıktığı 26 maçta 9 gol attı ve adeta parladı.



Avrupa'daki pek çok kulübün scout (izleme) ekibi de bu iki genç yıldızın potansiyelinin farkında. Ciddi şekilde izlenen ve olumlu raporlar yazılan Emin ve Ali Yavuz konusunda Fatih hoca transfer kararını erkenden verdi.



Muhtemel teklifleri göz önünde bulunduran İmparator'un, yönetimle yaptığı görüşmede, "İkisi de mutlaka kalmalı. Önümüzdeki sezon ciddi süre alacaklar. Galatasaray'a verecekleri çok şey var" dediği öğrenildi.



EMİN BAYRAM, OZAN KABAK'I GEÇEBİLİR



İmparator, 11 milyon Euro'ya geçen sezonun devre arasında satılan Ozan Kabak'ın gönderilmesini istememiş hatta yönetimle o süreçte fikir ayrılığı yaşayıp karşı karşıya gelmişti. Terim, Emin ve Ali Yavuz Kol'da aynı senaryoyu yaşamak istemiyor. Tecrübeli hoca, 17 yaşındaki Emin'in kendini geliştirmesi halinde Ozan Kabak'ı dahi geçeceğini düşünüyor. (Sabah)



