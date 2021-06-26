Fatih Terim direksiyonun başına geçip, Başkan Burak Elmas'ı gezintiye çıkardı

Sarı-Kırmızılılar'da Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'in gerginliği Burak Elmas'ın başkan seçilmesiyle son buldu. Seçim vaadi olarak Terim'i gösteren Elmas, deneyimli hocaya adeta futbolun anahtarını teslim etti. Florya'ya ziyaret gerçekleştiren Başkan Elmas'la Terim yakından ilgilendi.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Fatih Terim, Florya'ya ayak basan başkanı golf aracıyla gezdirdi. İkili oldukça keyifli anlar yaşadı, kahkahalar yükseldi. Dünyanın en büyük şirketlerinden birini yöneten aynı zamanda G. Saray Genel Kurulu üyesi olan Bahattin Demirbilek de ikilinin yanında bulundu.