Fatih Terim: Dışarda kardeşiz, sahanın içinde mücadele edeceğiz

"Azerbaycan, bizim sevgisinden şüphe etmediğimiz, sevdiğimiz, iyi ağırlandığımız bir yer"

"Konsantreyiz. Bazı oyuncuların durumları net değil, onun için yarın karar vereceğim"

"O anda biz onu hesap ederiz""Birkaç maç ya da kamp için buraya gelebiliriz""Milli takımın burada oynaması avantaj""Seyircisiz oynamak bizim için avantaj değil""En iyisini yapmak için uğraşıyoruz"

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL,- Fatih Terim, "Muhakkak dışarda müthiş bir sevgi var her yerde. Kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Ancak saha herkesin kazanmak isteyeceği yer olmalıdır. Neftçi'nin komandoları iyidir. Onun için dikkat edeceğiz. Saha ayrı, dışarısı ayrı" dedi.

UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda yarın Neftçi Bakü'nün konuğu olacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim karşılaşma öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Uzun yıllar sonra Azerbaycan'da olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Fatih Terim, "Galatasaray, Avrupa yolculuklarına alışkın bir takım. Her ne koşulda olursa olsun burada mücadele etmek ister. Kura ilk çekildiğinde bizim için yabancı bir yer olmadığı için mutlu olduk. Azerbaycan, bizim sevgisinden şüphe etmediğimiz, sevdiğimiz, iyi ağırlandığımız bir yer. Bu akşam Qarabağ maçını da izleyeceğim. Onlar da inşallah kazanırlar" ifadelerini kullandı."KONSANTREYİZ. BAZI OYUNCULARIN DURUMLARI NET DEĞİL, ONUN İÇİN YARIN KARAR VERECEĞİM"Netfçi Bakü karşısında rotasyon yapıp yapmayacağı sorulan Terim, "Rotasyon yapacak mıyım ? Genel bir kural vardır. En önemli maç önündeki maçtır. O yüzden tamamen buraya konsantreyiz. Bazı oyuncuların durumları net değil, onun için yarın karar vereceğim. Cuma sabaha karşı İstanbul'da olacağız, belki bir yenileme idmanı yapıp, Cumartesi günü kampa girip Pazar günü maç oynayacağız. Burada turu geçersek tekrardan Perşembe günü maç yapıp, hafta sonunda derbi oynayacağız. Dolayısıyla bu yoğun tempoya bütün oyuncuların alışkın olması lazım. Rotasyon demeyelim ama 1-2 numara arasındaki rekabette her oynayan elinden gelini yapmalı" şeklinde konuştu."O ANDA BİZ ONU HESAP EDERİZ"Gaziantep karşısında skorun yakalanmasından sonra yaptığı değişiklikler sorulan tecrübeli teknik adam, "Maç öncesi böyle bir hesabım yok. 3-1'lik neticeyi aldıktan sonra özellikle fiziki durumlarını hesaba kattığımızda bazı oyuncuları riske sokmadan oyundan almak, yine yerine giren oyunculara süre verip görmekti. O anda biz onu hesap ederiz. İyi mücadele etmişlerdi. Aldığım oyunculara dikkat edecek olursa 1.5-2 senedir az oynayan bir oyuncu. Diğer bir oyuncu Mart ayından beri oynamayan bir lig oyuncusu. Feghouli de her sezon başında ritmini yavaş yavaş arttıran bir oyuncu. Jimmy'i alıp, Ömer'i o tarafa çektik, Feghouli'yi de dışarı aldık" diye konuştu."DIŞARDA KARDEŞİZ, SAHANIN İÇİNDE MÜCADELE EDECEĞİZ"Kendilerine karşı büyük bir sevgi olduğunu dile getiren Terim, "Muhakkak dışarda müthiş bir sevgi var her yerde. Kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Ancak saha herkesin kazanmak isteyeceği yer olmalıdır. Neftçi'nin komandoları iyidir. Onun için dikkat edeceğiz. Saha ayrı, dışarısı ayrı. Neftçi'nin 2 maçını izledim. Kendi sahasında oynuyor. Baktığımız zaman Qarabağ ile birlikte buranın en önemli 2 takımından birisi. Son 3 sezondur bu seviyelerde oynuyorlar. Son maçta burada mağlup oldular. Ancak bu sezon hiç deplasman maçı oynamadılar. 4 maçtır içerdeler. Laval, Makhmudov, Monrose, gibi önemli oyuncuları var. Takip ettim, biliyorum hayırlısı neyse o olsun" dedi."BİRKAÇ MAÇ YA DA KAMP İÇİN BURAYA GELEBİLİRİZ"Pandemi sonrasında kamp ya da birkaç maç için Azerbaycan'a gidebileceklerini söyleyen Terim, şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray'ın burada sevildiğini biliyorum. Dünyanın her yerinde taraftarımız var ama burada bir başka tabi. Buraya gelir maç oynarız tabii ki. Yeter ki şu pandemi bitsin. Kulübümüzle de konuşuruz. Birkaç maç ya da kamp için buraya gelebiliriz. Buradaki Galatasaraylıları mutlu etmek için yapabiliriz. Bende buradan söz vermiş olayım, bunun için. Oyuncularla bir arada olun, biraz daha yakın olalım.""SCOUT GRUBUMUZ BURALARI DA TAKİP EDİYOR"Azerbaycanlı bir futbolcunun Galatasaray'da forma giyebileceğini belirten Fatih Terim, şöyle konuştu: "Oyuncunun Galatasaray'ı tercihi. Galatasaray'ın da kendisine teknik olarak bakışı, beğendiği bir oyuncuysa mesela yok. Keşke buralarda olsa da başka yerlere bakmasak. Ancak merak etmeyin, scout grubumuz buraları da takip ediyor.""MUSLERA BİZİM İÇİN BİR KALECİDEN FAZLASI"Muslera'nın ayağının kırılması bizim de orada kırılıp dönemediğimiz görülüyor. O mevzuya girmek istemiyorum. Muslera, profesyonelliği, insanlığı ile bizim için bir kaleciden fazlası. Bizim için önemli bir figür. Bir güven vesilesi. Allah beterinden saklasın. Biran önce dönmesi için hem kendisi hem de doktorlar çalışıyor. Tabii ki olmasını isteriz ama olmadığı zaman da diğer kalecilerimize güveniyoruz. Fatih ve Okan bizimle devam edecekler. Onlar da Muslera'yı aratmayacaktır. Muslera'nın futbolu burada bırakacağını düşünüyorum. Son senesi zaten. Bu da gündeme gelir, kulübümüz de gereğini yapar. Hizmetleri olmuş, olmaya da devam edecek bir futbolcu. Sahip olduğumuz için mutlu olduğumu bir oyuncu" diye konuştu."MİLLİ TAKIMIN BURADA OYNAMASI AVANTAJ"Milli takımın Avrupa Şampiyonası gruplarında iki maçını Azerbaycan'da oynayacağını hatırlatan Fatih Terim, "Türk Milli Takımı da 2 maçını burada oynayacaktı. Karşılaşma seyircili olabilse çok daha etkili olurdu. O da milli takımın şansızlığı. Ben burada 2 maç oynadım daha önce. 40-50 bin seyirci olmuştu. Türk Milli Takımı'nın kendi ülkesi gibi saydığı Azerbaycan'da oynaması bir avantaj. Her şeye rağmen seyirci de olmasa psikolojik olarak o avantajı kullanacaktır. Komandolar burada inşallah yahşi neticeler alırlar" ifadelerini kullandı."SEYİRCİSİZ OYNAMAK BİZİM İÇİN AVANTAJ DEĞİL"Karşılaşmanın seyircisiz oynanacak olmasının hangi tarafa avantaj sağlayacağı sorulan Terim, "Bize avantaj sağlamadığı kesin. Dünyanın her tarafında taraftarları olan büyük takımlar için seyircisiz oynamak avantaj değil. Keyfi de yok. Geçen sene de bunu gördük. Büyük takımların büyük olma sebepleri taraftarlarıdır. Baskı kurma, teşvik etme ve moral unsurudur. Taraftar olmadığı zaman her takım eşit oluyor. Birbirinden ayıran özellik ortadan kalkıyor. Onun için bizim her yerde dezavantajımız olduğu kesin" şeklinde konuştu."EN İYİSİNİ YAPMAK İÇİN UĞRAŞIYORUZ"Transfer çalışmalarına da açıklık getiren Terim, sözlerini şöyle noktaladı:

"21 takımlı olduk. Ligde 40 maç oynayacağız. İnşallah elemeleri de geçersek hazırlık maçlarını da sayarsak herkesi yorucu bir sezon bekliyoruz. Transfer konusuna gelince, daha önce söyledim biz paylaşırız diye. Bakıyorum şimdi isimler çıkıyor. Birçoğundan en azından benim haberim yok. Kolay transfer yapılamıyor. En iyisini yapmak için uğraşıyoruz. Umarım hedefimize uygun bir şeyler yaparız. Yapmış olmak için yapmak istemiyorum. Kafam da bir takım oluşturduğumda uygun oyuncularımız var bizim. Hem takımın yaş ortalamasını indirecek hem de Galatasaray'a değer kazandıracak bir takım planlıyoruz. Olursa olur, olmazsa da bu kadroyla devam edeceğiz. Söylenmeyiz, karalar bağlamayız. Ama hakikaten bize uygun olursa, eksik yerlerimiz sadece bahsi geçen mevkiler değil. Zor sezonu sayısal olarak karşılayabilecek bir takımı ben de istiyorum. Her mevkiinin 2 adamı da birbirine yakın olsun, seviyeli bir rekabet içinde sezonu götürelim. Bizi Avrupa'dan birkaç senedir ayıran özellik ekonomik olarak makasın açılması. Şu anda herkesin sıkıntısı aynı. Parasal sıkıntılar aşılmadığı sürece her kulübün durumu zordur."