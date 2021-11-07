Üye Girişi
Fatih Terim: "Domine ettiğin bir maçtan 1-1'le ayrılmamalısın" - Son Dakika

Fatih Terim: "Domine ettiğin bir maçtan 1-1'le ayrılmamalısın"

07.11.2021 19:25
Fatih Terim:

Karagümrük ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim maçın ardından konuştu.

Karagümrük ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim maçın ardından konuştu. İstatistik anlamında oyunu domine ettiklerini söyleyen Terim, "Ancak domine ettiğin bir maçtan 1-1'le ayrılmak olmaz" dedi. Terim, lider Trabzonspor ile aradaki puan farkı için de, "Ciddi bir puan farkı olduğunu kabul etmek lazım" diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Karagümrük ile deplasmanda karşılaşan ve 1-0 geriye düştüğü mücadelede 88. dakikada eşitliği yakalayan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Rotasyon yapmasının doğru olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Fatih Terim, "Bence çok da doğru yapmışız rotasyon yaparak. Oyunun hakimi biziz. 1-2 cılız atağın dışında ilk yarıda hatırladığım bir şey yok. Biz daha etkili olduk. Presi zaman zaman yapabildik. Aksi takdirde bunu ekonomik kullanmasak, maç sonuna kadar bu kadar efektif olamazdık. Perşembe günü oynayan bir takım gibi görünmedik. Esas problemimiz 3. bölgede. İstatistiklere bakıyorum, 500'den fazla pas, 23 şut, birçok orta var. Bu oranlara göre oyun 1-1 bitmez. 18 içinde 30 kez topla buluşuyorsanız, bunu atacaksınız. Direkten dönen, çizgiden çıkan toplar var. Zaman zaman yaptığımız preslerin hepsinde başarılı olduk ama bazı oyuncularımız Perşembe-Pazar oynadığında sıkıntı çekiyoruz. Özellikle Biglia'nın stopere geçtiği kısmı daha etkili kullanmalıydık. Kerem gibi, Halil gibi, Babel gibi, Emre ve Cicaldau gibi oyuncularla daha etkili olmalıydık. İkinci yarıda yediğimiz gole kadar Muslera'nın yere yattığını görmedim. Ama biz bu sene durup dururken gol yemede ve hata yapmada becerikliyiz. Sonra golü bulduk ama diğerini bulamadık. Galatasaray'ın işi buralara kalmamalı. Üzgünüm 2 puan kaybettiğimiz için. Oyun anlayışımızın karşılığı bu olmamalıydı. Daha efektif olmalıydık. 95-96 dakikalık bir oyundan çıktık Perşembe günü. Oyuna giren oyuncular bir şeyler yapmak istedi, kabullenmediler mağlubiyeti. 2 puan kaybettik. Hoşlanmadığımız bir şey ama lig daha çok uzun. Her şeye rağmen devam edeceğiz. Bu sene hangi aksilik varsa bize denk geldi. Iska geçtik yedik, penaltıdan yedik, yedik de yedik. Bunların hepsi elbet geçecek. Her maç daha iyi oluyoruz, daha da iyi olacağına inanıyorum" açıklamasında bulundu.

"CİDDİ BİR PUAN FARKI OLDUĞUNU KABUL ETMEK LAZIM"

Lider Trabzonspor ile arada ciddi bir fark olduğunu söyleyen Fatih Terim, "Az bir puan farkı yok. İstemezdik böyle olmasını ama maalesef oluyor tabii. Kapatmaya çalışacağız bu farkı. Kapanır hepsi. Çünkü daha fazla maç oynuyoruz geçmiş yıllara oranla. Ancak ciddi bir puan farkı olduğunu kabul etmek lazım. Bırakacak halimiz yok. Bizim puan kaybettiğimiz gibi herkes puan kaybedecek. Ama bu durumu kabullenecek halimiz yok. Her takıma saygı duyuyoruz, kapanması için de uğraşacağız" dedi. Daha önce duran toptan çok gol bulmalarına karşın son dönemde bu konuda sıkıntı yaşamalarıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Terim, "Duran toptan çok gol atan takımda da biz hocaydık, atmayanda da biz varız. Burada basit bir kavram vardır, herkes için ölçüler ayrıdır. Ölçüler sınırlı olduğu için, sizin de yapacağınız işler bellidir. Bu büyük ihtimalle, oyuncu tipleriyle ilgili bir durum. Çıkar adam yükselip o topa kafayı vurur, başkası yükselemez vuramaz. Bunların hepsini teknik adamlar çalıştırır. Ama oyuncu karakterleri ve oyuncu tipleri de bunun için önemlidir. Bizim orta sahalarımız, defanslarımız, hücumculardan daha fazla atmıştır belki. Bunun üzerinde duruyoruz. Son yıllarda duran topların ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bazen oyunu bununla çözersiniz. Son dakikada Diagne'nin vurduğu kafada Barış koşusuna devam etse, Caner'den önce boş kaleye atacaktı. Bu durum gerçekleşse bazı maçları çözerdik. Çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

"HÜKMEN MAĞLUBİYET GİBİ MANTIK DIŞI BİR ŞEY OLMAZ"

Oyuncu değişiklikleri ilgili olarak verdiği kararların da arkasında olduğunu ifade eden tecrübeli teknik adam, "Oradan nasıl göründü bilmiyorum ama benim kararım öyleydi. Oyunu domine eden bir Galatasaray vardı. Oradaki bütünlüğü de bozmak istemedim, zaman da vardı. Ama benim oyuncumun rakibe pas atacağı aklıma gelmezdi tabii ki. Giren oyuncular, çıkan oyuncular, size göre geç ya da erken müdahaleler herkesin çok ilgisini çekiyor. Bizim tarafımızdan birçok birleşen vardı oyunda. 15 kişilik bir grup tam anlamıyla savaştan çıkmıştı. İlk yarıda oyuna hakim olunca, devre arasında bazı söylemlerimiz oldu" dedi.

Lokomotiv Moskova maçıyla ilgili olarak Galatasaray Kulübü'nün yaptığı başvuruyla ilgili de konuşan Terim, "Lokomotiv Moskova maçında, eğer oyuncunun kart gördüğü dakikadan itibaren oynanacaksa, böyle bir şey olmaz. Hükmen mağlubiyet gibi mantık dışı bir şey de olmaz. Ne kabahati var Lokomotiv Moskova'nın. Böyle bir galibiyeti ne ben isterim, ne oyuncular. Ama bu kural hatası, tekrara hükmediyorsa, bunu isterim. Mağlup da olacaksak, çıkar oynarız. Bazen kuralları siz kendinize göre çeviremiyorsunuz. Ama Lokomotiv Moskova'nın ne günahı var. Sen beni attın da ben mi çıkmadım. Kimi unutkanlığı, kimin konsantre bozukluğu varsa ona bakılmalı. Ben böyle bir galibiyet istemem açıkçası" diyerek sözlerine devam etti.

"HAKEM VERDİĞİ SARI KARTTA HAKLIYDI"

Maç içinde birçok oyuncunun kayarak düşmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Fatih Terim, "Herkes kayıp düştüğüne göre sahada problem var demektir. Bazı şeyleri atlıyoruz. Halil'in ilk yarıda bir kafa pozisyonu var. 6 pasın içinde bundan daha müsait bir pozisyon yok. Biz bu tip golleri atamıyoruz, hiç bahsedilmiyor bile. Cicaldau ve Berkan'ı bilerek ters ayak oynatıyoruz. İkisi de böyle rahat ediyor. Babel, Kerem, Emre ve Morutan'dan hangisi oynarsa 4'lü hücum edip, 2 bekimizi de buraya getiriyoruz. Eğer 3 orta sahayla oynuyorsak, 8 ve 10 numara pozisyonunda oynayan oyuncuların daha çok pozisyon bulması lazım. Diagne ve Mustafa gol konusunda Halil'den daha öndeler ama Halil de oyun olarak onlardan daha öndeler. Buna bir çözüm bulacağız" dedi.

Son olarak maçta gördüğü sarı kartla ilgili konuşan Terim, "Hakeme ben üzüldüğümü söyledim. Hocam yanlışlıkla sahaya girdiniz dedi. Halbuki ben ofsayt pozisyonunun önden başlamasını ikaz etmek için bağırıyordum. Ama kural bu. Sahaya tam girseniz kırmızı kart. Haklıydı verdiği kartta ve kendisi de söyledi. Ben de kendisine üzüldüğümü söyledim 'Bu sene kart yemek istemiyorum' dedi. Hatta kendisine de espri yaptım ve 'Arsa mı bu, satın mı aldık' dedim. Bir pozisyon ofsayttı. Bizim sahadan başlaması gerekirken, önden başladı. Gol olsa ne olacak. Hatta ben Feghouli'ye bağırıyordum 'Oradan değil' diyerek. Bu arada biraz girmişim sahaya. Niyetimiz belliydi, aksi takdirde kırmızı karttı. Haklılar, kuralı uyguladılar" diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş/İHA)

Fatih Terim: Domine ettiğin bir maçtan 1-1'le ayrılmamalısın

Galatasaray, Fatih Terim, Karagümrük, oyunlar, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fatih Terim: 'Domine ettiğin bir maçtan 1-1'le ayrılmamalısın' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin tartışılan sistemini değiştirdi: İnsanlar çok konuşuyordu 19:19 Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin tartışılan sistemini değiştirdi: İnsanlar çok konuşuyordu Gelin, kendi düğününde basıldı 18:41 Gelin, kendi düğününde basıldı Ölüm otomobilinden sağ çıkan bebekle ilgili detay: Yüzü kanlar içinde kalmış 18:21 Ölüm otomobilinden sağ çıkan bebekle ilgili detay: Yüzü kanlar içinde kalmış
Fenerbahçe-Kayserispor maçında ilk 11'ler 18:15 Fenerbahçe-Kayserispor maçında ilk 11'ler Son Dakika: Koronavirüsün yoğun olduğu iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu 17:47 Son Dakika: Koronavirüsün yoğun olduğu iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu Sözde Kürdistan haritasını yırtan Destici: Sizin rüyalarınızı ve hayallerinizi kabusa çeviririz 17:32 Sözde Kürdistan haritasını yırtan Destici: Sizin rüyalarınızı ve hayallerinizi kabusa çeviririz
Hakeme tüküren futbolcuya tarihin en ağır cezası! Hakan Çalhanoğlu detayı dikkat çekti 15:25 Hakeme tüküren futbolcuya tarihin en ağır cezası! Hakan Çalhanoğlu detayı dikkat çekti İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu maratondan fotoğraf paylaştı: Millet İttifakı köprüyü geçiyor 14:21 İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu maratondan fotoğraf paylaştı: Millet İttifakı köprüyü geçiyor

Son Dakika Haberleri
19:25 Son Dakika: 7 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 200 kişi vefat etti, 25 bin 304 yeni vaka tespit edildi
18:29 Adana Demirspor, Hatayspor'a "Dur" dedi!
18:17 Tuğba Ekinci: Her yerini açınca olmuyor
18:15 Fenerbahçe-Kayserispor maçında ilk 11'ler
18:13 Son Dakika: İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, görevinden istifa etti
18:05 Galatasaray, Karagümrük deplasmanında 2 puan bıraktı
18:01 A Milli Takım'da Ozan Kabak, maçların aday kadrosundan çıkarıldı
17:56 İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı
17:54 Karagümrük maçında Muslera kalesini terk edip sahanın ortasına geldi
17:46 Son Dakika: Koronavirüsün yoğun olduğu iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu
Son Dakika: 7 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 200 kişi vefat etti, 25 bin 304 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: 7 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 200 kişi vefat etti, 25 bin 304 yeni vaka tespit edildi         
19:25
Karagümrük maçının skoru Fatih Terim'i şaşırttı: 2 golü de biz attık Karagümrük maçının skoru Fatih Terim'i şaşırttı: 2 golü de biz attık         
19:04
Miras kavgası yüzünden av tüfeğini kullandı Miras kavgası yüzünden av tüfeğini kullandı         
18:27
Tuğba Ekinci: Her yerini açınca olmuyor Tuğba Ekinci: Her yerini açınca olmuyor         
18:18
İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı         
17:56
Kendisini dolandıran kişiyi öldürdüğü, dalga geçen arkadaşlarını vurunca ortaya çıktı Kendisini dolandıran kişiyi öldürdüğü, dalga geçen arkadaşlarını vurunca ortaya çıktı         
17:36
Kılıçdaroğlu: Süleyman Şah türbesi oraya gidecek, bayrağımız göndere çekilecek Kılıçdaroğlu: Süleyman Şah türbesi oraya gidecek, bayrağımız göndere çekilecek         
16:30
Dağıtım aracından inen gizemli kadının sırrı çözüldü Dağıtım aracından inen gizemli kadının sırrı çözüldü         
15:02
İran'da kaza yapan Türk tırındaki tavuk kolileri yağmalandı! O anlar anbean cep telefonuna yansıdı İran'da kaza yapan Türk tırındaki tavuk kolileri yağmalandı! O anlar anbean cep telefonuna yansıdı         
14:11
Bilim insanları çekinerek sıraladı! İşte Dünya'nın sonu geldiğinde ayakta kalacak 5 ülke Bilim insanları çekinerek sıraladı! İşte Dünya'nın sonu geldiğinde ayakta kalacak 5 ülke         
13:35
Herkes TOGG'u beklerken öyle bir yerli otomobil yapıldı ki, görenler inanamıyor Herkes TOGG'u beklerken öyle bir yerli otomobil yapıldı ki, görenler inanamıyor         
11:16
Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi         
10:53
Sayıları her geçen gün artıyor! Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı Sayıları her geçen gün artıyor! Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı         
10:48
2 çocuk annesi kadından olay yaratan itiraf: Kocamı aldatmadan duramıyorum, sonunda ikna oldu 2 çocuk annesi kadından olay yaratan itiraf: Kocamı aldatmadan duramıyorum, sonunda ikna oldu         
10:29
İYİ Partili Aydın'dan Bingöl'deki küfür olayı sonrası valiliklerle ilgili şok iddia: Koruculara protesto talimatı verdiler İYİ Partili Aydın'dan Bingöl'deki küfür olayı sonrası valiliklerle ilgili şok iddia: Koruculara protesto talimatı verdiler         
10:22
Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı         
08:48
Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı         
14:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2021 19:44:12. #1.13#
SON DAKİKA: Fatih Terim: "Domine ettiğin bir maçtan 1-1'le ayrılmamalısın" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement