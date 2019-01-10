Son Dakika Haberleri: Fatih Terim'e "Basit Yaralama" Suçundan 3 Bin TL Ceza

Fatih Terim'e "Basit Yaralama" Suçundan 3 Bin TL Ceza

2 saat önce

Fatih Terim'e "basit yaralama" suçundan 3 bin TL cezaİZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesinde Selahaddin Aydoğdu ile kavga ettiği iddia edilen Fatih Terim'e mahkeme, "basit yaralama" suçundan 3 bin lira para cezası verdi.

Fatih Terim'e "basit yaralama" suçundan 3 bin TL ceza

İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesinde Selahaddin Aydoğdu ile kavga ettiği iddia edilen Fatih Terim'e mahkeme, "basit yaralama" suçundan 3 bin lira para cezası verdi.
Fatih Terim'in, Türkiye Futbol Direktörü olarak görev yaptığı dönemde damatları ve iki özel korumasıyla, İzmir Çeşme Alaçatı'daki bir kebapçıya giderek, mekan sahibi Selahaddin Aydoğdu'ya saldırdığı, daha sonra garsonların da karıştığı büyük bir kavga yaşandığı iddia edilirken, olay anına ilişkin görüntüler de basında yer aldı.
Olayın ardından Terim'in Selahaddin Aydoğdu'yu darp ettiği iddiasıyla dava açıldı. Çeşme 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü karar duruşmasına yalnızca tarafların avukatları katıldı.
Dosyada sanık olarak yer alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e "basit yaralama" suçundan 3 bin TL adli para cezası veren hakim, Terim'in sabıkasız olması nedeniyle bu cezayı da erteledi. Diğer sanık Emin Önal'a ise "basit tehdit" suçundan 720 TL adli para cezası verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:51 Kaynak: İHA

Fatih Terim, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cezaevinden İzinli Çıktı Ortalığı Birbirine Kattı RTÜK, Yemekteyiz'deki Uygunsuz Davranışlardan Dolayı TV 8'e Para Cezası Verdi

Eşine Kızıp Öldüğünü Anons Ettiren Vatandaş, Belediye ile Mahkemelik Oldu Genç Kadından 66 Yaşındaki Ev Sahibine Çıplak Fotoğraflı Şantaj
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 19:03:09. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatih Terim'e "Basit Yaralama" Suçundan 3 Bin TL Ceza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]