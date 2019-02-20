Fatih Terim'e Eski Öğrencisi Nuno Gomes'ten Ziyaret
15 dakika önce
- Fatih Terim'e eski öğrencisi Nuno Gomes'ten ziyaretİSTANBUL - Portekizli eski futbolcu Nuno Gomes, Fiorentina'da oynadığı dönemde teknik Direktörlüğünü yapan Fatih Terim'i ziyaret etti.
- Fatih Terim
'e eski öğrencisi Nuno Gomes
'ten ziyaret
İSTANBUL - Portekizli eski futbolcu Nuno Gomes, Fiorentina
'da oynadığı dönemde teknik Direktörlüğünü yapan Fatih Terim'i ziyaret etti.
UEFA Avrupa
Ligi Son 32 Turu rövanş maçı için Portekiz'de bulunan Galatasaray
'da Teknik Direktör Fatih Terim'i eski öğrencisi ziyaret etti. Uzun yıllar Portekiz Milli Takımı formasını taşıyan, Fiorentina'da oynadığı dönemde Fatih Terim'in öğrencisi olan Nuno Gomes, sarı-kırmızılı takımın kamp yaptığı otelde Terim ile bir araya geldi.
Portekizli futbolcu ile Terim bir süre sohbet ederek hasret giderdi. Görüşmede ayrıca Nuno Gomes'e üzerinde Fatih Terim imzalı Galatasaray forması hediye edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 07:06 Kaynak: İHA
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Nuno Gomes, Fatih Terim'i Ziyaret Etti
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