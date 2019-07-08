Son Dakika Haberleri: Fatih Terim'e futbolculardan 45. yıl kutlaması
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Fatih Terim'e futbolculardan 45. yıl kutlaması

50 dakika önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sarı-kırmızılı kulüple sözleşme imzalamasının 45. yıl dönümü, kesilen pastayla kutlandı.

Fatih Terim'e futbolculardan 45. yıl kutlaması, System.String[]
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sarı-kırmızılı kulüple sözleşme imzalamasının 45. yıl dönümü, kesilen pastayla kutlandı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman sonrası futbolcuların hazırladığı sürpriz kutlamada kendisi için hazırlanan pastayı kesen Terim, sarı-kırmızılı kulübe hizmet ettiği için duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bana 45 seneyi hatırlattı. Bu süre çok kolay geçmedi tabii ki ama bu kapıdan gireli yıllar olmuş. Açıkçası iyi ki bu kapıdan girmişim, iyi ki Galatasaraylı olmuşum, iyi ki bu camiaya mal olmuşum, iyi ki Galatasaray'da oynamışım, iyi ki hala bu camiaya hizmet ediyorum." diye konuştu.
Galatasaray camiasının üzerinde hakkı olduğunun altını çizen Terim, şunları kaydetti:
"Bende bu camianın çok büyük emeği ve hakkı var. Geldiğim günden bugüne kadar kimlerin bende emeği varsa sonsuz teşekkür ederim. Aramızda olmayanlara da Allah rahmet eylesin. Umarım siz de çok uzun yıllar Galatasaray'a hizmet edersiniz. Türkiye'nin ve dünyanın bu köklü markasında olmak benim için gurur verici, sizler için de öyle olmasını dilerim. 20 yaşında bir çocuk olarak gurbete geliyorsunuz. Orada top oynuyorsunuz, evleniyorsunuz, çocuk sahibi oluyorsunuz, torun sahibi oluyorsunuz. Bu aidiyet duygusu anlatılmaz. Galatasaray'a ait olmaktan son derece mutlu ve gururluyum. Hepinize de teşekkür ediyorum."
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:55 Kaynak: AA
Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Fatih Terim, Spor
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