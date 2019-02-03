Fatih Terim'e Geçmiş Olsun Ziyaretleri
37 dakika önce
Babasının rahatsızlığı nedeniyle Adana'da bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun ziyaretleri yapıldı.
Babasının rahatsızlığı nedeniyle Adana
'da bulunan Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih Terim
'e geçmiş olsun ziyaretleri yapıldı.
Terim, ziyaretçilerle, babası Talat Terim'in tedavi gördüğü Acıbadem
Adana Hastanesi'nde görüştü.
Ziyaretçiler arasında bulunan Adana Demirspor
Kulübü Başkanı Murat Sancak da yaklaşık yarım saat süren ziyaret sonrası hastaneden ayrıldı.
Sancak, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, Talat Terim'in durumunun biraz kritik olduğu belirterek, "Durumu biraz kritik ama Allah'tan ümit kesilmez. Allah şifalar versin. İnşallah iyi olacak. Bekliyoruz." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:08 Kaynak: AA
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