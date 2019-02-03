Son Dakika Haberleri: Fatih Terim'e Geçmiş Olsun Ziyaretleri

Fatih Terim'e Geçmiş Olsun Ziyaretleri

8 dakika önce

Babasının rahatsızlığı nedeniyle Adana'da bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun ziyaretleri yapıldı.

Babasının rahatsızlığı nedeniyle Adana'da bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun ziyaretleri yapıldı.

Terim, ziyaretçilerle, babası Talat Terim'in tedavi gördüğü Acıbadem Adana Hastanesi'nde görüştü.

Ziyaretçiler arasında bulunan Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak da yaklaşık yarım saat süren ziyaret sonrası hastaneden ayrıldı.

Sancak, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, Talat Terim'in durumunun biraz kritik olduğu belirterek, "Durumu biraz kritik ama Allah'tan ümit kesilmez. Allah şifalar versin. İnşallah iyi olacak. Bekliyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 07:06 Kaynak: AA

Spor
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