Fatih Terim'e hakaret eden kişi AFAD Gönüllülük Sisteminden çıkarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fatih Terim'e hakaret eden kişi AFAD Gönüllülük Sisteminden çıkarıldı - Son Dakika

Fatih Terim'e hakaret eden kişi AFAD Gönüllülük Sisteminden çıkarıldı

7 saat önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle tedavi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e sosyal medyadan hakaret eden kişinin, AFAD Gönüllülük Sisteminden çıkarıldığını bildirdi.

Fatih Terim'e hakaret eden kişi AFAD Gönüllülük Sisteminden çıkarıldı, System.String[]

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle tedavi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e sosyal medyadan hakaret eden kişinin, AFAD Gönüllülük Sisteminden çıkarıldığını bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, AFAD'ın bugüne kadar yürüttüğü tüm çalışmaları "insanımız için ülkemizde, insanlık için tüm dünyada" anlayışıyla sürdürdüğü belirtildi.

AFAD'ın dil, din ve ırk farkı gözetmeksizin, insan yaşamını ön planda tuttuğu ifade edilen açıklamada, kurumun etik ilkelerinde, her koşulda insan yaşamının öneminin ve herkesin eşit yaşama hakkına sahip olması gerektiğinin vurgulandığı aktarıldı.

Açıklamada şu ifadelere yerildi:

"Ülke olarak yaşadığımız bu zorlu süreçte, milletimizin birlik ve beraberliğine zarar verebilecek her türlü anlayış ve yaklaşımın karşısında olduğumuzu önemle ifade ederiz. Bu nedenle, AFAD bünyesinde gönüllü olarak görev yaptığını ifade eden ancak 'gönüllülük' ilkelerine aykırı hareket eden Hasan Ali Gülşen isimli şahıs AFAD Gönüllülük Sisteminden çıkarılmıştır."

Fatih Terim, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:28 Kaynak: AA

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