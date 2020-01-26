Fatih Terim'e Konya'da coşkulu karşılama! - Son Dakika
Son Dakika Spor Fatih Terim'e Konya'da coşkulu karşılama! - Son Dakika Spor

Fatih Terim'e Konya'da coşkulu karşılama!

25 dakika önce

Özel uçakla Konya Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.

Fatih Terim'e Konya'da coşkulu karşılama!, System.String[]

Özel uçakla Konya Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.


Teknik direktör Fatih Terim ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, teknik heyet ve oyuncularla hatıra fotoğraf çektirdi.


Havaalanı çıkışında teknik direktör Terim, kendisine sevgi gösterilerinde bulunan taraftarları selamladı. Ardından Terim, takım otobüsüne eşlik eden VIP minibüse bindi.


Sarı-kırmızılı taraftarlar havalimanı çıkışında, meşale yakıp, tezahürat yaptı.


Galatasaray kafilesi, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele gitti


Konya Havalimanı, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:47 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş için en doğru kararı vereceğiz
Abdullah Avcı, Beşiktaş'a veda etti Beşiktaş, Abdullah Avcı'ya ayda 1 milyon 200 bin lira ödeyecek Mehmet Demirkol'den Mustafa Cengiz-Fatih Terim çekişmesine olay yorum

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 02:13:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatih Terim'e Konya'da coşkulu karşılama! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]