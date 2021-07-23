Fatih Terim'e, Mostafa Mohamed'i oynatmadığı için Mısır'dan tepki yağıyor

Sporx'te yer alan habere göre, Mısırlı eski forvet Mido, Fatih Terim'e tepkili. Mostafa Mohamed'i Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında oynatabilmek için Mısır Milli Takımı'na göndermeyen Terim, oyuncuyu PSV maçında yedek bırakmıştı.

Mido

Mido, bu kararın ardından "Madem Mostafa'yı oynatmayacaktı, o halde eden milli takıma göndermedi?" dedi. Mısır basınında da Olimpiyatlar'da mücadele eden Milli Takım'a gönderilmeyen Mohamed'in Şampiyonlar Ligi maçında oynatılmamasına tepki gösterildi.

Terim ise maç sonu yaptığı açıklamada, "Ne Falcao ne de Mostafa hazır değildi" demişti. Mısırlı golcü, Galatasaray'ın ilk hazırlık maçı olan Dinamo Bükreş karşılaşmasında dizinden sakatlanmış ve bir süre tedavi görmüştü. Oyuncunun tam hazır olmadığı sanılıyor.