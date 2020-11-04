FATİH TERİM'E SOSYAL MEDYADA HAKARETE PARA CEZASI - Son Dakika

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim'e sosyal medya hesabı Twitter'dan hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Tamer Samet Ş., bin 300 lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Tamer Samet Ş. katıldı. Fatih Terim'i ise avukatı temsil etti. Sanık Tamer Samet Ş. savunmasında, "27 Mayıs 2019 tarihinde Fatih Terim tarafından Twitter'da yayınlanan videoyu gördüm. Videoda Fenerbahçe Spor Kulübünü küçük düşürücü ifadeler kullanılıyordu. Fenerbahçe Kulübünün bir taraftarı olarak öfke kontrolümü kaybettim ve iddianamedeki şekilde paylaşımda bulundum. Kendisinden özür diliyorum" dedi. Fatih Terim'in avukatı sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, sanığı "Hakaret" suçundan bin 300 lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi. Daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkum olmamasını da dikkate alan mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bırakarak 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına da hükmetti.

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