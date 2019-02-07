Fatih Terim'e Taziye Mesajları
1 saat önce
Fenerbahçe'de forma giyen Serdar Aziz, eski takımı Galatasaray'ın Teknik Direktörü Fatih Terim'in vefat eden babası için başsağlığı mesajı yayımladı.
Fenerbahçe
'de forma giyen Serdar Aziz
, eski takımı Galatasaray
'ın Teknik Direktörü Fatih Terim
'in vefat eden babası için başsağlığı mesajı yayımladı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 94 yaşında vefat eden babası Talat Terim için Fatih Terim'in eski öğrencileri, sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayımladı. Devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Aziz, 'Hocam başınız sağolsun' yazısını yazdı. Fransız golcü Bafetimbi Gomis
ise Fatih Terim'e sarıldığı fotoğrafı paylaşarak, 'Kalbim seninle baba' notunu ekledi. Brezilyalı futbolcu Felipe Melo
da, Terim ile fotoğrafını 'Başın sağolsun hocam' yazısıyla paylaştı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:51 Kaynak: İHA
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