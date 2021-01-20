Fatih Terim: "Elimizden gelenin en fazlasını yapmaya çalışacağız" - Son Dakika

Fatih Terim: "Elimizden gelenin en fazlasını yapmaya çalışacağız"

20.01.2021 22:37
Fatih Terim:

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, deplasmanda da kazanma alışkanlıklarına döndükleri zaman iç sahadaki farklı galibiyetlerin anlamının daha büyük olacağını söyleyerek, "Güzel bir geceydi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, deplasmanda da kazanma alışkanlıklarına döndükleri zaman iç sahadaki farklı galibiyetlerin anlamının daha büyük olacağını söyleyerek, "Güzel bir geceydi. 3-4 günde bir maç oynuyoruz. Herkes için kolay değil. Ama kaybedilen puanların değerini biliyoruz. Elimizden gelenin en fazlasını yapmaya çalışacağız" dedi.

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Denizlispor'u 6-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Deplasmanda da kazanma alışkanlığına döndüğümüz anda buradaki farklı galibiyetlerin anlamı daha fazla olacaktır. Galatasaray'ın oyununu da ön plana çıkarmak lazım. İnşallah tam takım bir arada olabilirsek, Feghouli'nin sakatlığından dolayı 3 hafta olmaması, fizik açısından ideal değildi. Babel 52 gün sonra evvelki hafta oynadı. Bazı oyuncuların bu durumu da eşit seviyeye gelirse daha iyi olacağız. Oyuncularımı kutluyorum. Muslera'nın dönüşünü sevinçle karşılıyorum. Muslera bizim için önemli. Kalede olması, takımla beraber olması çok hoş bir şey. O bize güç veriyor. Bütün takımı, herkesi tebrik ediyorum. Güzel bir geceydi. 3-4 günde bir maç oynuyoruz. Herkes için kolay değil. Ama kaybedilen puanların değerini biliyoruz. Elimizden gelenin en fazlasını yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

"ARDA'NIN GALATASARAY'IN GELECEĞİNDE TEKNİK ANLAMDA BİR YERİ OLACAKTIR"

Sakatlığının ardından 220 gün sonra sahalara dönen Fernando Muslera'nın kolay bir süreç geçirmediğini belirten Terim, "Ayağı kırıldı, annesini kaybetti. Kolay değil ama bunların hepsinin üstesinden geldi. Burası da onun bir ailesi. Bizim en büyük özelliğimiz ihtiyacı olan herkesi sevgi ile tedavi etmek. Her gün sevgi ile aramızda bu yaşadıklarını hissettirmemeye çalıştık. Takım da böyle olunuyor. Daha evvel Muslera bizim için kaleciden daha öte demiştim. Onun isteyen, gelişinde transferini isteyen bizler 10 sene geçmiş, 10 senede Galatasaray'a çok önemli işler yaptı. Arda da böyle bir karaktere sahip. Onun için de çok seviliyor zaten. Haberim yoktu. Soyunma odasında bir jest yapmış. Çok mutlu oldum. İçeride ve dışarıda, soyunma odasında, maç içerisinde Arda bizim için Muslera gibi çok şey ifade ediyor. Galatasaray'ı iyi bilen, güvendiğim bir futbolcum. O kadar ki muhakkak Galatasaray'ın geleceğinde teknik anlamda bir yeri olacaktır" şeklinde konuştu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in bugün başlattığı bağış kampanyasının sorulması üzerine deneyimli teknik adam, haberinin olmadığını ve ilk defa duyduğunu ifade etti.

"OMAR'IN HEP YANINDA OLDUK"

Yılbaşı gecesinde talihsiz bir olay geçiren Omar Elabdellaoui'nin Denizlispor maçı öncesinde takımı ziyaret etmesinin hatırlatılması üzerine Fatih Terim, "Norveç Milli Takımı kaptanısınız, Galatasaray'da çok mutlusunuz, çok iyi oynuyorsunuz. Çok iyi niyetli çocuklarınızı ve ailenizi sevindirmek için bir eylemde bulunuyorsunuz ve böyle bir kaza geçiyorsunuz. Allah kimseye vermesin. Kolay bir şey değil. İlk andan itibaren hepimiz yanındaydık. Yeni yıl, eski yıl demeden başına koştuk. Çok zor bir süreci insanlar sevdikleriyle atlatabilirler. O zor süreç ancak azalabilir. 1 saniye bile bizden birinin olmadığı hastane yaşamı olmadı. Hepimiz orada olduk. Doktorlarımıza, hastanemize teşekkür ederiz. Her türlü kontrolü, yapabileceklerinin fazlasını yaptılar. Omar ve ailesi, Galatasaray ailesinin ne olduğunu da gördü. O ailemizin Muslera gibi parçası. Bugünde hayatımda gördüğüm en anlamlı sahneler bir tanesiydi. Antrenmandaydık aniden kardeşiyle içeri girdi. Spontane gelişen bir şey. Birden bire alkış reaksiyon oldu. Kucaklaşmalar başladı. Birkaç kelime söylemek istedi o da ağlamaya başladı. Hepimiz kötü olduk. Antrenman devam ederken ben onu aldım çay, kahve içmek için. Gayet iyi. Allah önce canını bağışladı. İnşallah en kısa zamanda da futbola döner. Hırslı, inançlı bir oyuncumuz. Yalnız olmadığını hissettirdikleri için hepimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah umduğu gibi olur. Futbolda döneceğine inanıyorum. Diyelim ki olmadı Allah ailesine bağışladı deyip, şükretmek lazım" açıklamasında bulundu.

"OLURSA ÇOK İYİ OLUR, OLMASA DA DÜNYANIN SONU DEĞİL"

Transferlerin son durumunun sorulması üzerine Terim, "Daha 10 gün var. İnanıyorum yapabileceğimizin en iyisini yapacağız. Listedeki isimleri verdik. Olmadığı zaman oturup ağlayacak halimiz yok. Kalan sahalar bizimdir deyip, şimdiye kadar nasıl çıkıp oynadıysak, transfer olmadığı 'vah' diyecek adam değilim. Daha önce demedim, bundan sonra da demem. Olursa çok iyi olur. Olmasa da dünyanın sonu değil" diye cevap verdi.

(İHA)

Denizlispor, Galatasaray, Fatih Terim, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fatih Terim: 'Elimizden gelenin en fazlasını yapmaya çalışacağız' - Son Dakika


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