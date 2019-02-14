Son Dakika Haberleri: Fatih Terim, Eski Öğrencisi Rui Costa Buluştu

Fatih Terim, Eski Öğrencisi Rui Costa Buluştu

1 saat önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, eski öğrencisi olan Benfica Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Rui Costa maçtan önce bir araya geldi.

Fatih Terim, Eski Öğrencisi Rui Costa Buluştu, System.String[]
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, eski öğrencisi olan Benfica Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Rui Costa maçtan önce bir araya geldi. Galatasaray ile Benfica arasındaki karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Fatih Terim, eski öğrencisi Rui Costa ile buluştu. Uzun yıllar Portekiz Milli Takımı formasını taşıyan, Fiorentina'da ve Milan'da oynadığı dönemde Fatih Terim'in öğrencisi olan Benfica Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Rui Costa maç öncesinde Fatih Terim ile hasret giderdi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:11 Kaynak: İHA

Benfica, Rui Costa, Fatih Terim, Güncel
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