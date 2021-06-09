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Fatih Terim, EURO 2020'yi La Gazzetta dello Sport'a değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Fatih Terim, EURO 2020'yi La Gazzetta dello Sport'a değerlendirdi Açıklaması

09.06.2021 13:47
Fatih Terim, EURO 2020'yi La Gazzetta dello Sport'a değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Galatasaray ile sözleşmesi kısa süre önce sona eren teknik direktör Fatih Terim, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Türkiye ve İtalya'nın elde edeceği herhangi bir başarının kendisi için sürpriz olmayacağını belirtti.

Galatasaray ile sözleşmesi kısa süre önce sona eren teknik direktör Fatih Terim, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Türkiye ve İtalya'nın elde edeceği herhangi bir başarının kendisi için sürpriz olmayacağını belirtti.

Deneyimli teknik adam, yaklaşan EURO 2020 ve açılış mücadelesi Türkiye-İtalya maçını İtalyan La Gazzetta dello Sport'a değerlendirdi.

Terim, Türkiye'nin genç ama önemli büyük takımlarda mücadele eden oyunculardan kurulu bir kadrodan oluştuğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin elde edeceği başarıya şaşırmayacağını bildirdi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile eski dost olduklarını aktaran Terim, "1975 ile 1984 arasında milli takımda beraber de oynadık. O, Türkiye'nin futbolda elde ettiği en büyük başarının mimarlarından biridir. Umuyorum ki bunu tekrar yapar ya da daha iyisini elde eder." ifadelerini kullandı.

Terim, hem turnuvanın favori takımlarından İtalya'ya karşı olması hem de açılış maçı olması sebebiyle Türkiye-İtalya maçının önemli olduğunu belirterek, "Tüm dünyanın gözü bizim üzerimizde olacak. Bunun oyuncular için de büyük fırsat olduğunu düşünüyorum." yorumunu yaptı.

İtalya'nın 27 maçtır yenilmediğine işaret eden Fatih Terim, "En son yenilgileri, neredeyse 3 sene önceye denk geliyor ama Avrupa Şampiyonası'nın farklı bir havası vardır. Diğer yandan, Türkiye'nin İtalya'dan daha alt düzey bir takım olduğuna inanmıyorum. Bu maçtan keyif alacağımıza eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Terim, Hakan Çalhanoğlu'nun önemli bir oyuncu olduğunu, İtalya'nın Hakan Çalhanoğlu ve takımdaki diğer isimlere de dikkat etmesi gerektiğini kaydetti.

Geçmiş dönem milli takımlarına dair bir karşılaştırma yapmayı doğru bulmadığını ifade eden Fatih Terim, "Ben de önemli başarılar elde ettim ama aynı şekilde bu takım da iyi işler yapacak. Güvenim tam." açıklamasında bulundu.

Terim, Burak Yılmaz'ın Lille'deki kendisini şaşırtmadığını, 36 yaşındaki golcünün uluslararası bir yıldıza dönüştüğünü belirtti.

Turnuvadaki favori takımları sorulan Terim, EURO 2020 için Belçika, Fransa ve İngiltere'yi geniş kadrolarından ötürü bu turnuva için avantajlı gördüğünü belirterek, "Almanya ve İspanya, bir adım geride gibi dönüyor ama Almanların kendi yollarını yapabileceğini düşünüyorum. İtalya ve Türkiye'nin elde edeceği herhangi bir başarı benim için sürpriz olmayacak." yorumunu yaptı.

Terim, kendisi gibi Fiorentina ve Galatasaray'da çalışan meslektaşı ve İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin iyi bir iş çıkardığını ve dişli bir takım oluşturduğunu ifade ederken, açılış maçında karşılaşacak İtalya ve Türkiye'nin finalde de karşılaşması umudunu dile getirdi.

İtalya'da çalıştırdığı Milan ve Fiorentina'yı takip edip etmediği sorulan Terim, şunları kaydetti:

"Tabii ki. Milan'ın Şampiyonlar Ligi'ne dönmesinden dolayı mutluyum. Hakan Çalhanoğlu'nun dışında beğendiğim ve izlediğim çok oyuncu var. Inter'in olağanüstü performansını bir kenara koyarsak, bu sezon Serie A'nın en iyi takımı kırmızı-siyahlılardı. Fiorentina'nın geçirdiği sezon ve alt sıralarda bitirdiği için üzgünüm. Floransa ile halen çok güçlü bağlarım var. Mor menekşeler, umarım hak ettikleri yere Avrupa'ya en kısa zamanda dönerler."

La Gazzetta dello Sport, Fatih Terim, Türkiye, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fatih Terim, EURO 2020'yi La Gazzetta dello Sport'a değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Spor


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