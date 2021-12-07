Fatih Terim evine geçti - Son Dakika

Mide bağırsak sistemiyle alakalı hastanede tedavi altına alınan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in evine geçtiği ve yarın sabah durumu hakkında gerekli istişareler yapıldıktan sonra karar verileceği belirtildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in mide bağırsak sistemiyle ilgili yaşadığı sorun nedeniyle hastaneye sevk edilmişti. Terim'in hastaneden evine geçtiği, durumunun hakkında yarın sabah gerekli istişareler yapıldıktan sonra karar verileceği ifade edildi.

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(Oğuzhan Ort/İHA)