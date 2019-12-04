Son Dakika Haberleri: Fatih Terim: Futbolcularım keşke şanslarını değerlendirseydi
Son Dakika Spor Fatih Terim: Futbolcularım keşke şanslarını değerlendirseydi - Son Dakika Spor

Fatih Terim: Futbolcularım keşke şanslarını değerlendirseydi

6 saat önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Kendi oyuncularıma söyleyeceğim şey, keşke şanslarını değerlendirselerdi; özellikle 5-6 kişi. Açıkçası forma verdiğim oyuncuların bu formayı çıkarmamasını isterdim üstünden ve sezon sonuna kadar da bana bu formayı vermeyi mecbur etmelerini isterdim" dedi.

Fatih Terim: Futbolcularım keşke şanslarını değerlendirseydi, System.String[]

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Kendi oyuncularıma söyleyeceğim şey, keşke şanslarını değerlendirselerdi; özellikle 5-6 kişi. Açıkçası forma verdiğim oyuncuların bu formayı çıkarmamasını isterdim üstünden ve sezon sonuna kadar da bana bu formayı vermeyi mecbur etmelerini isterdim" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur ilk maçında Galatasaray, evinde Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Bugün söylenecek en önemli şey, bir defa Tuzlaspor'u tebrik etmek. Oynanan oyuna da çok kötü demek lazım. Tuzla iyi mücadele etti. Bizden daha çok koştular, uğraştılar, didindiler, gol de attılar, 2-0 da öne geçtiler ve bitirdiler. Canı gönülden tebrik ediyorum. Kendi oyuncularıma söyleyeceğim şey, keşke şanslarını değerlendirselerdi; özellikle 5-6 kişi. Galatasaray takımı mağlup olmuşsa, bunun bahanesi, sebebi olmaz. Açıkçası forma verdiğim oyuncuların bu formayı çıkarmamasını isterdim üstünden ve sezon sonuna kadar da bana bu formayı vermeyi mecbur etmelerini isterdim, böyle düşünmüştüm. Bana göre oyunun en iyisi, en genç olan Emin'di. 16 yaşında çok da kolay değil. Galatasaray, rakip oynasına müsaade edemez, bu en önemli etken. Rakibi kendi sahasında kapatır, kontrataklara, çabuk ataklara hazırlıklı olur. Bugün çok pozisyon da bulamadık, konuşacak fazla bir şey yok. Bunu tekrar dertleşmek isterim.  Bugün sahada en büyük fark, 'Hocam bana bu formayı niye verdin' diyecek futbolcular vardı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Fatih Terim'in açıklamaları


Türkiye Kupası, Galatasaray, Fatih Terim, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Taraftarlardan maç sonrası sert tepki: Yazıklar olsun Fatih Terim yedek kulübesinde çılgına döndü! Galatasaray-Tuzlaspor maçında gerginlik! Galatasaray 4 maçtır kazanamıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 05:59:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatih Terim: Futbolcularım keşke şanslarını değerlendirseydi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]