Fatih Terim: Futbolcularım keşke şanslarını değerlendirseydi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Kendi oyuncularıma söyleyeceğim şey, keşke şanslarını değerlendirselerdi; özellikle 5-6 kişi. Açıkçası forma verdiğim oyuncuların bu formayı çıkarmamasını isterdim üstünden ve sezon sonuna kadar da bana bu formayı vermeyi mecbur etmelerini isterdim" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur ilk maçında Galatasaray, evinde Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Bugün söylenecek en önemli şey, bir defa Tuzlaspor'u tebrik etmek. Oynanan oyuna da çok kötü demek lazım. Tuzla iyi mücadele etti. Bizden daha çok koştular, uğraştılar, didindiler, gol de attılar, 2-0 da öne geçtiler ve bitirdiler. Canı gönülden tebrik ediyorum. Kendi oyuncularıma söyleyeceğim şey, keşke şanslarını değerlendirselerdi; özellikle 5-6 kişi. Galatasaray takımı mağlup olmuşsa, bunun bahanesi, sebebi olmaz. Açıkçası forma verdiğim oyuncuların bu formayı çıkarmamasını isterdim üstünden ve sezon sonuna kadar da bana bu formayı vermeyi mecbur etmelerini isterdim, böyle düşünmüştüm. Bana göre oyunun en iyisi, en genç olan Emin'di. 16 yaşında çok da kolay değil. Galatasaray, rakip oynasına müsaade edemez, bu en önemli etken. Rakibi kendi sahasında kapatır, kontrataklara, çabuk ataklara hazırlıklı olur. Bugün çok pozisyon da bulamadık, konuşacak fazla bir şey yok. Bunu tekrar dertleşmek isterim. Bugün sahada en büyük fark, 'Hocam bana bu formayı niye verdin' diyecek futbolcular vardı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Fatih Terim'in açıklamaları