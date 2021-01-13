Fatih Terim, G.Saray'dan gönderiliyor mu? Başkan Cengiz'den iddialara yanıt geldi - Son Dakika

Fatih Terim, G.Saray'dan gönderiliyor mu? Başkan Cengiz'den iddialara yanıt geldi

13.01.2021 18:49
Fatih Terim, G.Saray'dan gönderiliyor mu? Başkan Cengiz'den iddialara yanıt geldi, System.String[]

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Malatyaspor maçının ardından yaptığı açıklamalar sonrası takımdan ayrılacağı konuşulmaya başlandı. Bu iddialar hakkında konuşan sarı kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, "Fatih Terim bizim önemli bir değerimiz. Fatih Hocamızla yola devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Yeni Malatyaspor ile oynadıkları kupa maçının ardından yaptığı "Bugün derin bir yalnızlık hissettim. Galatasaray'a sözüm var. Zaten Mayıs'ta hem sözüm, hem kontratım bitiyor" açıklaması çok konuşuldu. Bu sözlerin ardından sosyal medyada Fatih Terim'in görevine son verileceği iddiaları üzerine yönetimden açıklama geldi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Haber Global'e yaptığı açıklamada "Fatih Terim bizim önemli bir değerimiz. Fatih Hocamızla yola devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanının, perşembe günü GS TV'de saat 14:00'teki canlı yayın sırasında konuyla ilgili detaylı açıklama yapması bekleniyor.

FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?

"Yönetimle transfer için bir görüşmem olmadı. Malumu ilan ettim. Herkes konuşurken, ben de açıkladım. Transferi herkes yazarken bir şey yok, ben söyleyince mi sorun? Bugün derin bir yalnızlık hissettim. Benim kişilere, gruplara değil Galatasaray'a sözüm var. Zaten Mayıs'ta hem sözüm, hem kontratım bitiyor. Sözümde durmaya devam edeceğim. Canımız sağ olsun, canınız sağ olsun demek sanırım en doğrusu" cevabını verdi.

Fatih Terim, G.Saray'dan gönderiliyor mu? Başkan Cengiz'den iddialara yanıt geldi

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Fatih Terim, Fatih, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim, G.Saray'dan gönderiliyor mu? Başkan Cengiz'den iddialara yanıt geldi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu takımda tutmak için yıllık 4 milyon euroyu gözden çıkardı Koronavirüse yakalanan Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan: Hala sıkıntılar yaşıyorum Cem Yılmaz, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya yüzünden arasının açıldığı arkadaşı Muzaffer Yıldırım'la küslüğünü bitirdi Metroda büyük skandal! Genç kadının önce saçını okşadı sonra cinsel tacizde bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı: Kuraklık tehdidine karşı hep birlikte tedbir almalıyız Fenerbahçe, altyapı oyuncusu Arda Güler ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı İstanbul'da kar yağışının cuma gecesi saat 03.00-04.00 sularında başlaması bekleniyor Yetkili isimden yağ fiyatlarıyla ilgili vatandaşı kızdıracak açıklama: Yüzde 20'lik bir zam daha gelebilir
Son Dakika: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, CoronaVac aşısı için Son Dakika: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, CoronaVac aşısı için "Acil Kullanım Onayı" verdi         
19:00
ABD'de Başkan Trump'ın azli görüşülürken Ulusal Muhafızlar, Kongre binasında önlem aldı ABD'de Başkan Trump'ın azli görüşülürken Ulusal Muhafızlar, Kongre binasında önlem aldı         
18:30
Son Dakika: Beykoz'da helikopter düştü iddiası! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi Son Dakika: Beykoz'da helikopter düştü iddiası! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi         
18:08
Bitcoin cüzdanının şifresini unuttu! 2 kez daha yanlış girerse 220 milyon dolar kaybedecek Bitcoin cüzdanının şifresini unuttu! 2 kez daha yanlış girerse 220 milyon dolar kaybedecek         
17:38
Son Dakika: Bilim Kurulu saat 18.00'de aşı gündemiyle toplandı Son Dakika: Bilim Kurulu saat 18.00'de aşı gündemiyle toplandı         
16:49
Rus basını tarihi Dağlık Karabağ haritasını yayınladı! Azerbaycan ile Türkiye doğrudan birbirine bağlanıyor Rus basını tarihi Dağlık Karabağ haritasını yayınladı! Azerbaycan ile Türkiye doğrudan birbirine bağlanıyor         
15:53
Meksika'da kaliteli hizmet vermeyen Belediye Başkanı mahalleli tarafından ağaca bağlandı Meksika'da kaliteli hizmet vermeyen Belediye Başkanı mahalleli tarafından ağaca bağlandı         
15:24
Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince "Bunu yayınlamayın" ricasında bulundu         
14:54
İbo Show'a davet edilen Tuğba Ekinci, program için yıllar önce giydiği elbiseyi diktirdi İbo Show'a davet edilen Tuğba Ekinci, program için yıllar önce giydiği elbiseyi diktirdi         
14:29
Anne ve babasını siyanürle öldüren gencin akıl sağlığı yerinde çıktı Anne ve babasını siyanürle öldüren gencin akıl sağlığı yerinde çıktı         
13:09
Fuhuş çetesi çökertildi! Geceliğine 4 bin TL isteyen kadın, beğenmediklerini de geri çeviriyormuş Fuhuş çetesi çökertildi! Geceliğine 4 bin TL isteyen kadın, beğenmediklerini de geri çeviriyormuş         
12:12
Kocasına yakalanan kadın, sevgilisiyle birlikte balkondan atlamıştı! Yasak aşk vahşetinin tanıkları konuştu Kocasına yakalanan kadın, sevgilisiyle birlikte balkondan atlamıştı! Yasak aşk vahşetinin tanıkları konuştu         
11:53
Çocuklar Duymasın'ın oyuncusu Hayal Kahraman, 11 yıllık evliliğini bitirdi Çocuklar Duymasın'ın oyuncusu Hayal Kahraman, 11 yıllık evliliğini bitirdi         
10:45
Yaşlı adam, boyu kadar balığı suya girerek eliyle yakalayıp kıyıya çıkardı Yaşlı adam, boyu kadar balığı suya girerek eliyle yakalayıp kıyıya çıkardı         
09:18
İsminden dolayı tartışmalara neden olan İsminden dolayı tartışmalara neden olan "Stalin Döner", açılışından bir gün sonra kapatıldı         
09:13
Geç kalan Paşinyan'ı bekleyen Putin ve Aliyev arasında dikkat çeken sohbet Geç kalan Paşinyan'ı bekleyen Putin ve Aliyev arasında dikkat çeken sohbet         
09:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2021 19:09:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatih Terim, G.Saray'dan gönderiliyor mu? Başkan Cengiz'den iddialara yanıt geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei