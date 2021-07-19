Fatih Terim, Galatasaray'a önerilen Dorukhan Toköz'ü veto etti

Beşiktaş'la sözleşme uzatmayan ve Avrupa'da oynamak istediğini söyleyen Dorukhan Toköz, henüz dişe dokunur bir teklif alamadı. Galatasaray'a önerilen milli futbolcu, Fatih Terim'den veto yedi.

AVRUPA'DAN İSTEDİĞİ TEKLİFİ ALAMADI

Habertürk'ün haberine göre, siyah-beyazlıların yıllık 1 milyon 100 bin euroluk teklifini kabul etmeyen 25 yaşındaki oyuncu, Avrupa'da istediği teklifleri alamadı. Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu ile yollarını ayırması da Dorukhan Toköz'ü olumsuz etkiledi. Belözoğlu Fenerbahçe'nin başında kalsaydı, milli futbolcuyu transfer edecekti. İkili geçen sezon bitmeden bir araya gelmiş ve anlaşmaya varmıştı.