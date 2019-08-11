Son Dakika Haberleri: Fatih Terim: "Galatasaray beni istemezse, Fiorentina'ya dönebilirim"
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Fatih Terim: "Galatasaray beni istemezse, Fiorentina'ya dönebilirim"

1 saat önce

İtalyan basınında yer alan haberde Terim, "Galatasaray benim ailem. Bir gün beni istemezlerse, Fiorentina'ya gitmeyi düşünebilirim" açıklamasında bulundu.

Fatih Terim:
İtalyan basınında yer alan haberde Terim, "Galatasaray benim ailem. Bir gün beni istemezlerse, Fiorentina'ya gitmeyi düşünebilirim" açıklamasında bulundu.

Fiorentina'da çalıştığı Rui Costa, Toricelli, Chiesa, Enrico ve Federico'ya teşekkür eden İmparator lakaplı çalıştırıcı, "Umarım Fiorentina iyi yerlere gelir, çünkü bunu hak ediyorlar" dedi.

Tuttosport'a verdiği röportajda ise Türk futbolunun seyrini değiştirmek için milli takım döneminde çok uğraştığını belirten Terim, yabancı sınırında yaptığı uygulamanın meyvelerini verdiğini ve Cengiz Ünder gibi isimlerin Avrupa'da kendilerine yer bulduğunu vurguladı.

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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 12:13 
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