Fatih Terim, Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili mayıs ayını işaret etti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yeni Malatyaspor'u eledikleri maç sonrası takımdaki geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Terim konuyla ilgili, "Yönetimle bir görüşmem olmadı. Malumu ilan ettim. Herkes konuşurken, ben de açıkladım. Bugün derin bir yalnızlık hissettim. Ben kişilere, gruplara değil Galatasaray sözüm var. Zaten mayısta hem sözüm, hem kontratım bitiyor. Sözümde durmaya devam edeceğim" dedi.

RAKİBİNİ PENALTILARLA ELEDİ

Sarı kırmızılılar, 120 dakikası 1-1 biten maçta Malatyaspor'u penaltı atışlarıyla 7-6 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.