Fatih Terim: "Galatasaray duramaz, durursa düşer" - Son Dakika

Fatih Terim: "Galatasaray duramaz, durursa düşer"

13.03.2021 21:57
Fatih Terim:

Galatasaray, Kayserispor deplasmanından 3 puanı 3 golle kazanırken maçın ardından konuşan Teknik Direktör Fatih Terim, "Galatasaray duramaz, durursa düşer. Onun için devam etmek zorundadır.

Galatasaray, Kayserispor deplasmanından 3 puanı 3 golle kazanırken maçın ardından konuşan Teknik Direktör Fatih Terim, "Galatasaray duramaz, durursa düşer. Onun için devam etmek zorundadır. Oyuna baktığımız zaman net bir galibiyet aldık. Böyle bir Galatasaray istiyorum, kaybetsek de böyle istiyorum. Keyif veren bir oyun oldu. Oyuncularımı kutluyorum" dedi.

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Faslı futbolcu Belhanda'nın takımdan ayrılışı ve son 2 maçta kaybedilen 5 puanın sorulması üzerine Terim, "Uçakta türbülans olduğu zaman hosteslerin tavırlarına bakarsınız. Takımda olan benim yüzüme, tavrıma bakıyor. Galatasaraylılar da genel olarak buna bakıyor. Onun için enerjimin hiçbir şekilde düşmemesi lazım. Bir şeyi önlemek, 'Sakin olun' demek benim görevim. Dolayısıyla 'Bir şey yok, sakin olun' demek benim görevim. 5 puan kaybettik ama ümidimizi kaybetmedik. Geçen haftaki oynadığımız maçın skoru da o olmamalıydı, hatta Ankaragücü'nün de olmamalıydı. Son 10 maça doğru giderken Galatasaray'ın son 10 maçtaki performansı yıllar öncekiler gibi inşallah devam edecek. Belhanda mevzusu, 5 puan mevzusu büyük kulüplerin hakkından gelemeyeceği konular değildir. Biz büyük bir camiayız. 'Aslı olan Galatasaray' derken boşuna denmiyor. Hizmet eden teşekkürlerini, hizmet için teşekkür edilir ama Galatasaray devam eder. Onun için bu konuları muhakkak soracaksınız ama benim cevabım budur. Galatasaray duramaz, durursa düşer. Onun için devam etmek zorundadır. Belhanda'yı en iyi şekilde teşekkürlerimizle gönderdik. 6 ay listeye yazmadığımız Nagatamo'yu biz en güzel dileklerimizle gönderdik. Bu Galatasaray'ın kültürü olmalı. O yüzden böyle bir şey yaşandı, hayat durmuyor. Olayın üzerine gitmek, fikir yürütmek bize fayda getirmez. Çünkü büyük kulüplerin refleksinde böyle şeyler oluyor. Bizim de Allah'a şükür güvenimiz tamdır. Maç öncesinde, maç sonrasında oyuncularımın maçlara yansıttığını görüyorum. Bundan sonra daha dikkatli olacağız. Her sonuç futbolda var, ama kaybetmemek için çok çaba harcayacağız. Ama bu enerjimizi düşürecek şekilde hareket edenlerin tuzağına düşmeden kendi aramızda daha fazla sezon sonuna kadar en güzel şekilde hep beraber güçlü olmanın örneğini vererek üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.

"Böyle bir Galatasaray istiyorum"

Kayserispor maçını değerlendiren Terim, net bir galibiyet aldıklarının altını çizerek, "Oyun başından itibaren takımımın iyi oynadığını düşünüyorum. Düşüncemizi sahaya aktardığımız inancındayım. Oyun kontrolü tamamen takımımızdaydı, bayağı da pozisyon bulduk. Bu arada kendi hatalarımızdan birkaç kez sıkıntı yaşadık. Yapmamamız gerekiyordu. Oyuna baktığımız zaman net bir galibiyet aldık. Her hücumda değişik oyuncunun olması beni keyiflendirdi. Sahaya dağılışımız, anlayışımız bazı değişiklikler de çok doğru oldu. Çünkü 60. dakikadan itibaren kenarlarda sıkıntıya maruz kaldık. Böyle durumlarda orta sahamızın biraz yorulduğunu görünce müdahale etmek zorunda kaldık. Böyle bir Galatasaray istiyorum, kaybetsek de böyle istiyorum. Keyif veren bir oyun oldu. O yüzden oyuncularımı kutluyorum. Kayserispor'a başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kayserispor, Fatih Terim, Galatasaray, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fatih Terim: 'Galatasaray duramaz, durursa düşer' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kayserililer hakem iyi mi kötü mü karar veremedi! Üst üste iki çelişkili açıklama Emre Akbaba'nın performansı Galatasaraylı taraftarlardan tepki gördü Bursa'da 22 aracı biçen ve 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı 2 kangal köpeği sürüye yaklaşan ayıyı böyle kovaladı Bilim Kurulu üyesi Prof. Hasöksüz, risk haritasında kırmızıya dönmesi beklenen illeri açıkladı 'Levent Gültekin' imasına tepki gösteren Bahçeli'nin danışmanı Çiçek'e Tuğrul Türkeş'ten sert yanıt Evlendiği gün kanser olduğunu öğrenen kadın hayatını kaybetti Hülya Avşar'dan cinsel yönelim itirafı: Ben sapyoseksüelim
Gözler pazartesi yapılacak Kabine'de! Risk haritası ve yeni tedbir kararları toplantıdan sonra açıklanacak Gözler pazartesi yapılacak Kabine'de! Risk haritası ve yeni tedbir kararları toplantıdan sonra açıklanacak         
22:08
İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi         
21:51
AK Parti ve MHP'nin anket rakamlarını veren İYİ Partili vekilden iddialı çıkış: Geliyoruz AK Parti ve MHP'nin anket rakamlarını veren İYİ Partili vekilden iddialı çıkış: Geliyoruz         
21:19
Kocası tarafından kurşun yağmuruna tutulan kadın, yaşamını yitirdi Kocası tarafından kurşun yağmuruna tutulan kadın, yaşamını yitirdi         
20:57
Son Dakika: Türkiye'de 13 Mart günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 15 bin 82 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Mart günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 15 bin 82 yeni vaka tespit edildi         
18:59
Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum         
17:41
ABD'de şüphelendiği kadına şok tabancasıyla müdahale etmek isteyen polis, kurşunların hedefinde kaldı ABD'de şüphelendiği kadına şok tabancasıyla müdahale etmek isteyen polis, kurşunların hedefinde kaldı         
17:13
Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin         
15:37
Ağacın altında bekleyen 4 kişinin üzerine yıldırım düştü! Korkunç olay anbean kamerada Ağacın altında bekleyen 4 kişinin üzerine yıldırım düştü! Korkunç olay anbean kamerada         
14:15
Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada         
14:00
Pazarın şampiyonu kıl biber: Kilosu 30 TL Pazarın şampiyonu kıl biber: Kilosu 30 TL         
13:42
Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi         
13:02
Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak         
11:03
AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı         
10:33
Milyoner aşkı için ne yapacağını şaşıran Şeyma Subaşı, Milyoner aşkı için ne yapacağını şaşıran Şeyma Subaşı, "Sevgilimin malıyım" yazılı kıyafetle poz verdi         
10:15
Müşteriye Müşteriye "Salak" diyen kasiyer, tazminatsız işten kovuldu         
09:36
Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2021 22:23:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatih Terim: "Galatasaray duramaz, durursa düşer" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei