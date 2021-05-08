SPOR Fatih Terim: Galatasaray gibi oynamaya devam edeceğiz - Son Dakika

SPOR Fatih Terim: Galatasaray gibi oynamaya devam edeceğiz

08.05.2021 23:46

Fatih Terim: Galatasaray gibi oynamaya devam edeceğiz"Bir bütün halinde oynamamız sonucu getirdi""Averaj için gol atma isteğini yukarı çekecek bir Galatasaray seyredeceğiz""1-0'dan sonra Emre'nin pozisyonunu değerlendirsek farklı olabilirdi"OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,(DHA)- Süper Lig'in...

Fatih Terim: Galatasaray gibi oynamaya devam edeceğiz

"Bir bütün halinde oynamamız sonucu getirdi"

"Averaj için gol atma isteğini yukarı çekecek bir Galatasaray seyredeceğiz"

"1-0'dan sonra Emre'nin pozisyonunu değerlendirsek farklı olabilirdi"

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL,(DHA)- Süper Lig'in 40'ıncı haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın toplantısınca açıklamalarda bulundu.

Maç boyuncu üstün bir oyun oynadıklarını dile getiren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Bütün maç boyunca iyi bir oyun oynadık. Oyunun iki tarafını da iyi oynadık, hem atak hem de defans yönünde iyiydik. Geçiş hücumlarını iyi yaptık. Defansın arkasına koşan oyuncularımız vardı. Pas sonrası set oyununda da iyi pozisyonlar bulduk. Ürkek gibi başladık birkaç dakika. Çabuk toparladık. 1-1'den sonra maçın sonuna kadar oyunun kontrolünü elimizde tuttuk. 2'nci yarı neredeyse pozisyon vermeyen, rakip kalede pozisyon bulan bir Galatasaray vardı. Oyuncularımı kutluyorum. Oyun içinde doğru yerlerde pozisyon almamız, bir bütün halinde oynamamız sonucu getirdi. Seyir zevki yüksek bir oyun oldu. Daha da olabilir miydi? Evet. Lig lideri Beşiktaş'ı yenmek önemli. 3 puan yaklaştık. 2'li averajı eşitledik. Hem biz kazanacağız hem rakiplerimiz kaybedecek. Şu güzel bir şey ki, son 2 haftaya 3 takımda büyük umutlarla giriyor. Fazla umudu olan var, az olan var, daha az olan var. Vazgeçmeyeceğimizi önceden söylemiştik. Vazgeçmiyoruz. Bakacağız, sonuç nerede bitecek" ifadelerini kullandı.

"DERBİYİ KAZANMIŞ BİR GALATASARAY'IN ÖNÜNE BUNU GEÇİRMEYELİM"

Seçim takviminin açıklanması sonrasında iptal edilmesi ve sezon sonunda sona erecek sözleşmesi kendisine sorulan Terim, "Böyle iki konuda muhakkak fikrim var. Mümkün mertebe bunlardan uzak maça hazırlanmaya çalıştık. Derbiyi kazanmış bir Galatasaray'ın önüne bunu geçirmeyelim. Bizim ve çocukların hakkını yemiş oluruz. Bugünü konuşmak daha önemli" diye konuştu.

"BİZ ÜMİDİNİ HİÇ KAYBETMEDEN, GALATASARAY GİBİ OYNAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Son 2 haftaya umutla baktığını söyleyen Terim, "Bizim kazanmamız önemli ancak rakiplerimizin de kaybetmesi lazım. Hiçbir maçı kolay olmadığını görüyorum. Küme düşen takımlar var. İlk 5 içinde yukarı da olmak isteyenler var. Kolay geçmeyecek ama biz ümidini hiç kaybetmeden Galatasaray gibi oynayama devam edeceğiz. Tabii ki her şey olabilir. Biz nasıl kaybettiysek rakiplerimiz de kaybedecek, ümit ediyorum. Bizim kazanmamız lazım ki diğer konulara bakabilelim. Rakiplerimizin kayıplarında bir kademe atlayabiliriz" şeklinde konuştu.

"VAZGEÇMEMEK RUHUMUZDA VAR"

Ligin sonuna kadar vazgeçmeden mücadele edeceklerinin altını çizen Terim, "Az maç kalması, heyecanı daha da arttırıyor. Biz bitti demeden bitmez lafını her kullandığımızda karşılığını vermiştik. Onu öyle bir anda kullanmalıyız ki karşılığını verebilmeliyiz. Her dakika söylenecek bir şey değil o. Vazgeçmemek bizim ruhumuzda var. Şimdilik vazgeçmeyeceğimizi söylemekle yetinelim" dedi.

"AVERAJ İÇİN GOL ATMA İSTEĞİNİ YUKARI ÇEKECEK BİR GALATASARAY SEYREDECEĞİZ"

Son 2 haftada da kazanmayı amaçlayan bir takım olarak sahada olacaklarını söyleyen Terim, "Hatta aradaki averaj için gol atma isteğini yukarı çekecek bir Galatasaray seyredeceğiz. Bunu da başarabileceğimizi düşünüyorum. İnşallah sonu hepimiz için iyi olur. Şöyle baktığımda bugün tercih ettiğimiz oyuncular, sonrada girenler, kenarda oturanlar, tam bir profesyonel yaklaşımla müthiş bir mücadeleyle, söyleneni saniye saniye, santimetre santimetre yapan bir Galatasaray olduğu gibi bunu yüreklerini koyan oyuncular olduğu zaman Galatasaray ortaya çıkıyor. Seyredenler de büyük zevk alıyor. Ben de bundan çok hoşlanıyorum. son iki maçı da böyle bitireceğiz" diye konuştu.

"1-0'DAN SONRA EMRE'NİN POZİSYONUNU DEĞERLENDİRSEK FARKLI OLABİLİRDİ"

Skor 1-0'dan sonra Emre Akbaba ile bir pozisyon yakaladıklarını onu sonuçlandırmaları halinde oyunun farklı olabileceğini belirten Terim, sözlerini şöyle noktaladı:

"Her şeye rağmen oynanan oyun, atılan goller, girilen pozisyonlar, her geçen dakika seviyeyi arttıran futbol bugün için hepimizin takdirle anması gereken bölüm olarak görüyorum. Tekrar tekrar oyuncularımı kutluyorum."

SPOR Fatih Terim: Galatasaray gibi oynamaya devam edeceğiz
SPOR Fatih Terim: Galatasaray gibi oynamaya devam edeceğiz
SPOR Fatih Terim: Galatasaray gibi oynamaya devam edeceğiz
SPOR Fatih Terim: Galatasaray gibi oynamaya devam edeceğiz

Spor Toto Süper Lig, Fatih Terim, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Fatih Terim: Galatasaray gibi oynamaya devam edeceğiz - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Meral Akşener, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Açıklamalar çok vahim Meral Akşener, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Açıklamalar çok vahim G.Saraylı yönetici ile Sergen Yalçın arasında olay yaratan diyalog: Haydi ganyan bayiye G.Saraylı yönetici ile Sergen Yalçın arasında olay yaratan diyalog: Haydi ganyan bayiye Ali Koç'un büyük Emre Belözoğlu pişmanlığı: Keşke bu daha önce de olsaydı Ali Koç'un büyük Emre Belözoğlu pişmanlığı: Keşke bu daha önce de olsaydı Bir grup genç sokak ortasında kavgaya tutuştu, görüntüleyen kişinin sözleri şaşkınlık yarattı Bir grup genç sokak ortasında kavgaya tutuştu, görüntüleyen kişinin sözleri şaşkınlık yarattı Son Dakika: İsrail polisinden Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere ses bombalarıyla müdahale: 53 yaralı Son Dakika: İsrail polisinden Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere ses bombalarıyla müdahale: 53 yaralı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mescid-i Aksa saldırısına çok sert tepki: İsrail terör devletidir Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mescid-i Aksa saldırısına çok sert tepki: İsrail terör devletidir Bakan Soylu'nun 'stajyer bakan' sözlerine Meral Akşener'den yanıt: Övünüyorum Bakan Soylu'nun 'stajyer bakan' sözlerine Meral Akşener'den yanıt: Övünüyorum Survivor'da neler olmuş neler! Elenen yarışmacılar Cemal Hünal ve Çağrı Atakan aylar sonra itiraf etti Survivor'da neler olmuş neler! Elenen yarışmacılar Cemal Hünal ve Çağrı Atakan aylar sonra itiraf etti

Son Dakika Haberleri
17:45 Son Dakika! Afganistan'da okul önünde bombalı saldırı: 25 kişi hayatını kaybetti
17:20 Türkiye dahil 7 ülke İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı kınadı
16:49 Fanatik Yahudi grupların, 10 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'ya baskın yapmaya hazırlandığı öğrenildi
16:41 Maç çıkışı ortalık savaş alanına döndü! Polisle çatışmaya giren taraftarlar plastik mermi ve cop yedi
16:35 Küçükçekmece'de kamyonetin 15 yaşındaki çocuğa çarptığı feci kaza kamerada
16:30 Odaya giren kadın hayrete düştü! Kızının cansız bedenini yerde kocasını ise tavandan iple asılmış bir halde buldu
16:27 Edin Visca'nın yeni adresi Trabzonspor! Başakşehir'den söz aldı
16:04 Fenerbahçe, Alanya maçı için Tahkim Kurulu'na gitmişti! Yine ret cevabı geldi
15:47 Chloe Loughnan, aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisi futbolcu Andy O'Connell
15:23 Erdoğan'dan gençlere transkript müjdesi: Artık istediğiniz yerden çift dilli olarak ücretsiz alabileceksiniz
Fenerbahçe'nin 'Game of Thrones' temalı paylaşımı taraftarlardan kısa sürede büyük ilgi gördü Fenerbahçe'nin 'Game of Thrones' temalı paylaşımı taraftarlardan kısa sürede büyük ilgi gördü         
01:02
Canlı yayında sinkaflı küfür eden başkan, sosyal medyanın gündemine oturdu Canlı yayında sinkaflı küfür eden başkan, sosyal medyanın gündemine oturdu         
00:35
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı ayrıldı Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı ayrıldı         
00:02
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kadir Gecesi'nde dualar okuyup namaz kıldırdı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kadir Gecesi'nde dualar okuyup namaz kıldırdı         
23:51
Geceden gündüze! Emre Belözoğlu, ilk yarı bitmeden yaptığı değişiklikle zaferi getirdi Geceden gündüze! Emre Belözoğlu, ilk yarı bitmeden yaptığı değişiklikle zaferi getirdi         
23:05
Galatasaray'ın Beşiktaş zaferi sonrası yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor Galatasaray'ın Beşiktaş zaferi sonrası yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor         
23:04
Çin'in kontrolden çıkan roketi dünyaya yaklaşıyor! Türkmenistan'a düşebilir Çin'in kontrolden çıkan roketi dünyaya yaklaşıyor! Türkmenistan'a düşebilir         
22:14
Alper Potuk'un Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası yaşadığı sevince tepki yağıyor Alper Potuk'un Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası yaşadığı sevince tepki yağıyor         
20:50
Çin'den Bakan Koca'yı ters köşe yapan sözler: Aşı tedarikinde yavaşlamanın nedeni siyasi değil Çin'den Bakan Koca'yı ters köşe yapan sözler: Aşı tedarikinde yavaşlamanın nedeni siyasi değil         
19:37
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap: Soruşturma talep ediyorum İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap: Soruşturma talep ediyorum         
18:03
Türkiye dahil 7 ülke İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı kınadı Türkiye dahil 7 ülke İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı kınadı         
17:21
İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını Türkiye ile ilişkilendirdi! HDP'li vekilden skandal paylaşım İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını Türkiye ile ilişkilendirdi! HDP'li vekilden skandal paylaşım         
15:55
İmam nikahlı 4,5 yıllık eşinin, nişanlı olduğunu öğrendi İmam nikahlı 4,5 yıllık eşinin, nişanlı olduğunu öğrendi         
15:51
Erdoğan'dan gençlere transkript müjdesi: Artık istediğiniz yerden çift dilli olarak ücretsiz alabileceksiniz Erdoğan'dan gençlere transkript müjdesi: Artık istediğiniz yerden çift dilli olarak ücretsiz alabileceksiniz         
15:23
Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı         
09:14
Aracının üzerine bırakılan cips kutusunu az daha çöpe atıyordu, içindeki paraları görünce ilk işi polisi aramak oldu Aracının üzerine bırakılan cips kutusunu az daha çöpe atıyordu, içindeki paraları görünce ilk işi polisi aramak oldu         
08:37
Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hale akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hale akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti         
08:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2021 01:14:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR Fatih Terim: Galatasaray gibi oynamaya devam edeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement