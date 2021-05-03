Fatih Terim: "Galatasaray hiçbir zaman vazgeçmez" - Son Dakika

Fatih Terim: "Galatasaray hiçbir zaman vazgeçmez"

03.05.2021 09:17
Fatih Terim:

Süper Lig'in 39'uncu haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, "Galatasaray hiçbir zaman vazgeçmez, hiçbir zaman da vazgeçmedi.

Süper Lig'in 39'uncu haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, "Galatasaray hiçbir zaman vazgeçmez, hiçbir zaman da vazgeçmedi. Rakibimizle matematiği çok basit bir maç oynayacağız" dedi.

Galatasaray Süper Lig'in 39. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Açıkçası birkaç maç öncesine kadar Türkiye'nin en az gol yiyen takımıydık zaten. Bu unvanımızı maalesef yerlere attık. Az gol yiyip çok gol atan takımların başındaydık. Son üç maç için lige tutunabilmek adına atmak da önemli yememek de önemli. Ümit ederim son üç maçı da böyle tamamlarız. Bizim gibi takımlar ne olursa olsun gol yememeli. Bizim için en büyük tehlike geçiş hücumlarıdır, yani karşı atak yeme tehlikesidir. Buna da fazla fazla çalışıyoruz açıkçası. Bazı hatalarımız oluyor zaman zaman. Kendi yaptığımız hatalar bizi puan durumuna getirdi. Onun dışında takım halinde yapılan defans bizim için önemli. Son maçlarda özellikle orta sahamızın mücadeleleri de bunda etken" ifadelerini kullandı.

"KAZANIP SONUNA KADAR VAZGEÇMEMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Haftaya oynanacak olan Beşiktaş derbisinin önemini vurgulayan Terim, "Galatasaray hiçbir zaman vazgeçmez, hiçbir zaman da vazgeçmedi. Rakibimizle matematiği çok basit bir maç oynayacağız. Kazanmamız halinde devam, diğer şartlarda rakibimizi başarılarından dolayı tebrik edeceğiz. Hafta sonuna en iyi şekilde hazırlanacağız. Kazanıp sonuna kadar vazgeçmemeyi düşünüyoruz. İnşallah bunu da başaracağız" şeklinde konuştu.

"HALİL VE GEDSON İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİMİ HAFTALAR ÖNCESİNDE DEMİŞTİM"

Halil İbrahim Pehlivan ile Gedson Fernandes'i gelecek sezon takımda görmek istediğini belirten Terim, "Halil ve Gedson ile ilgili düşüncelerimi haftalar öncesinde demiştim. Şu ana kadar bir şey var mı derseniz; hayır yok. Bir seçim ortamının oluşması, özellikle kurumlarda devamlılığı bazen sekteye uğratabiliyor. Gerek iç gerek dış transferler zaman zaman konuşuldu ama henüz herhangi biten bir şey yok. İki yetenekli oyuncunun da olmasını istediğimi söylemiştim, inşallah bizle beraber olurlar. Nasıl olur nasıl biter bilmiyorum açıkçası" ifadelerine yer verdi.

(Yunus Emre Kartal - Cem Geçim/İHA)

Spor Toto Süper Lig, Gençlerbirliği, Fatih Terim, Galatasaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fatih Terim: 'Galatasaray hiçbir zaman vazgeçmez' - Son Dakika


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