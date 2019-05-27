Fatih Terim: Galatasaray için en iyisini yapmaya çalışan bir grup var

Fatih Terim, "Bizi güçlü bütünleşme ve inanç hedefe ulaştırdı. Biz bu bütünleşme ile tarih yazdık, inşallah daha niceleri olacak" dedi.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Transfer planlamasını yaptıklarını belirten Terim, "Yine 3 kulvarda en iyisi için yola çıkacağız. Bizimle yola devam edecekler, edemeyecekler, aramıza yeni katılacaklar, hepsinin planlamasını yaptık. Muhakkak ki herkesin gönlünde bir aslan yatıyor ama bilesiniz ki, burada Galatasaray'ın bugünü için, önümüzdeki sezonu için ve bundan sonraki sezonları için hem teknik, hem ekonomik, hem de idari olarak en iyisini yapmaya çalışan bir grup var. Sinerjiyi, duayı, enerjiyi, birliği, beraberliği, her şeyi içine katıyor. Tüm yaşadıklarımızı anlatırken bile inanın o kadar uzun sürüyor ki, bizi güçlü bütünleşme ve inanç hedefe ulaştırdı. Daha evvel de biz bu bütünleşme ile tarih yazdık, inşallah daha niceleri olacak. Önce sırada sözlü ve yazılı hedeflerimizi hayale geçirme zamanı, Allah yardımcımız olsun" şeklinde konuştu."BİR KULÜP BAŞKANI ÇIKIYOR, GÜNAHINIZI ALIYOR"Türkiye Kupası finali müsabakası öncesinde yapılan basın toplantısında 'Organize ama amatör kötülük' açıklamasını hatırlatan Terim, "Neler mi yaşadık? Türkiye Kupası finali öncesinde basın toplantısında söylediğim bir laf var; organize ama amatör kötülük diye. Eğer bizimle ilgili bu sezonun ve bu şampiyonluğun bir hikayesi yapılacaksa, başından sonuna kadar bu kötülüğün mimarları ile mücadeleyi hiçbir zaman bırakmamak lazım, bu mücadeleyi mutlaka ortaya koymak lazım. Tüm sezon pek çok karşılaşmada hakkınız yeniyor, yetmiyor ceza üzerine ceza alıyorsunuz, bu cezayı sadece ben değil, oyuncularım, başkan, yöneticim, hepsi. O da yetmiyor, 17 kulüp, siz Şampiyonlar Ligi maçına gitmişken, ne demek istedikleri pek belli olmayan, söylediklerine göre birbirinden habersiz bir bildiri ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Galatasaray'a karşı olduğu kesin. Karşınızda 10 maç ceza almış bir teknik adam var. Hatta daha sonuncu açıklanmamasına rağmen, şu anda kupasıyla beraber 11 oldu. 11 maç takımının başında olamamış ama 2 kupa kaldırmış bir takımın teknik direktörü var. Şu anda anlatırken çok basit geliyor. Kulüp pasaportlu, ayarı kaçmış bir kaç yorumcu, çıkıp, hadsizce ve mesnetsizce emeğinizi karalıyor. Bir kulüp başkanı çıkıyor, günahınızı alıyor, camiasını tatmin etmek için şov yapmaya kalkıyor" ifadelerini kullandı.

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