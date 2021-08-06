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Fatih Terim: "Galatasaray orada yenecek güçtedir" - Son Dakika

Fatih Terim: "Galatasaray orada yenecek güçtedir"

06.08.2021 00:59

- Fatih Terim: "Galatasaray orada yenecek güçtedir" Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, St. Johnstone maçının ardından yaptığı açıklamada, "1-1 gideceğiz oraya. Galatasaray orada yenecek güçtedir.

- Fatih Terim: "Galatasaray orada yenecek güçtedir"

İSTANBUL - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, St. Johnstone maçının ardından yaptığı açıklamada, "1-1 gideceğiz oraya. Galatasaray orada yenecek güçtedir. Deplasmanda atılan gol sıkıntısı da olmadığına göre. 10 kişi buna razı olmadık. Sahada o reaksiyonu gördük. O sevindirici. Daha iyi olacağız. Değişeceğiz, değiştireceğiz daha iyi olacağız inşallah" dedi.

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaştığı İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Açıkçası size temaslı oynamayı seven bir olduğunu söylemiştim. Bu tip takımların bu direncini kırmak için erken golü bulmanın önemli bir çözüm olduğu gerçek. Maalesef çok yakından atamadık, pozisyonlar bulduk. Erken bulmak bu maçlarda vazgeçilmez unsur olmalı. Ama biz atamadıkça dakikalar geçtikçe onların direnci fazlalaşıyor. İlk yarı baskı, kaptırdığımız topa hemen pres, pas yüzdesi, oyunun iki tarafını çok iyi oynadık. Bu tip maçların önemi goldür. Meslektaşım şanslıydık demiş.. Ben şansa inanmıyorum. 2 metreden golü atacaksın. Elendiğiniz zaman kusura bakma, şanssızlık pek sıcak baktığımız şey değil. Geçen senden yediğimiz gol türünden gol yiyoruz. Bun rağmen 10 kişi kaldık. 1-0 geriye düştük. Bence kalan 10 kişi iyi bir reaksiyon verdi. 1-1'i bulduk. Yine kaçırdık. 1-1 gideceğiz oraya. Galatasaray orada yenecek güçtedir. Deplasmanda atılan gol sıkıntısı da olmadığına göre. 10 kişi buna razı olmadık. Sahada o reaksiyonu gördük. O sevindirici. Daha iyi olacağız. Değişeceğiz, değiştireceğiz daha iyi olacağız inşallah" diye konuştu.

"Bireysel hata olmaması için çalışacağız"

Yapılan bireysel hataların sorulması üzerine Terim, "Bireysel hatalar benim ne yaptığımı bilmiyorsunuz demek. Nasıl bir yeteneğe tedbir alamazsanız, bireysel hataya da tedbir alamazsınız. En aza indirmeye çalışacağız. Olmaması için çalışacağız. Şimdi bu sık sık tekrar ederse yapacak tek şey oyuncu değiştirmek. Tehlikeli bölgelerde bireysel hatayı önlemeye çalışacağız. Öyle bir yerde yapıyoruz ki maalesef çare bulunmuyor. Ümit ederiz bundan sonra olmaz. Öyle bir oluyor cezalanıyoruz" diye cevap verdi.

"Muslera güvendiğimiz, en önemli oyuncularımızdan biri"

Direkt kırmızı kartla oyundan atılan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera hakkında ise deneyimli teknik adam, yerine transfer düşünmediklerini belirterek, "Muslera güvendiğimiz, en önemli oyuncularımızdan biri. Olacak bu hatalar. İyi oyunlar oynadığını hepimiz biliyoruz. Zaman zaman bu işler olacak. Hep beraber çıkarız. Kola değil. Tatil yapmadan, biz rica ettik diye geldi, oynadı. Bazen böyle şeyler olur. Biz güveniyoruz kendisine. Düzelecektir. Onun kredisi mevcut. Toparlayacaktır" şeklinde konuştu.

Terim, Hollandalı futbolcu Patrick van Aanholt'un ikinci yarı çıkmasının fiziksel eksikliğinden olduğunu, Mustafa Muhammed'in çıkmasının ise taktik olduğunu ifade etti.

Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed'in çok şey beklediklerini belirten Fatih Terim, "Müthiş bir giriş yaptı. Mustafa'nın kalmasına performansı karar verecek. Daha çok çalışmasını sağlayacağız. İyi bir oyuncu. Daha çok konsantre olmalı. Daha çok aramalı. Daha çok oyunda bize katkıda bulunmalı. Sadece kenar ortalarıyla değil, 3. bölgede oyunumuza katkıda bulunmalı. İnşallah daha iyi olacak" açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Caner Erkin ile ilgili bir tasarruflarının olmayacağını söyleyen başarılı teknik adam, "Şu an Patrick, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir, 3 tane bekimiz var" dedi.

"3'ünde de memnunum"

Yeni transferler Patrick van Aanholt, Sacha Boey ve Berkan Kutlu'nu performansından memnun olduğunu vurgulayan Terim, "Patrick van Aanholt iyi bir oyuncu, iyi bir performans. Fizik eksikliğinden dolayı çıkardım. Berkan Galatasaray'a çok uzun yıllar hizmet edecek. Berkan daha da gelişecek. Çok pozitif bir oyuncu. Hem iyi futbolcu hem iyi bir karakter. Çok memnunum. Sacha 20 yaşında. Öğrenecek çok şeyi var. Gol atmasına çok sevindim. İlk maçı kolay değil. Daha da iyi olacağını düşünüyorum. Bizim kendi oyunumuzu oynadığımız bölümlerin tek sıkıntı goldü. Gol pozisyonlarına girdik. Golü bulsak buradan turu almış ve rahat gidiyor olabilirdik. Orada bunu yapabilecek güçteyiz. Bazen gerektiği zaman oyuncular değişebilir. Kafamızda bir plan var" şeklinde konuştu.

Maçta oyundan çıkarken taraftarlardan tepki gören Aytaç Kara hakkında da konuşan deneyimli teknik adam, "Hata yapan oyuncuyu yuhlayarak çıkarırsak bu bize fayda getirmez. Aytaç, Muslera hepsi bizim oyuncumuz. Hata, yanlış yapacaklar. Bizim en büyük özelliğimiz onlara her zaman toleranslı olmamızdır. Lütfen rica ediyorum. Bu baskıdan oyuncunun performansını da yükseltemeyiz" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim son olarak statlarını kullanmaları için veren Başakşehir Kulübü'ne ve Başkan Göksel Gümüşdağ'a teşekkür ederek, "Sahanın bozulmasına göze alarak bize ikinci maçı verdiler. Çok teşekkür ediyorum. Kolay değildi. Daha Başakşehir burada oynamadı" diye konuştu.

Fatih Terim: Galatasaray orada yenecek güçtedir
Fatih Terim: Galatasaray orada yenecek güçtedir
Fatih Terim: Galatasaray orada yenecek güçtedir
Fatih Terim: Galatasaray orada yenecek güçtedir

Fatih Terim, Galatasaray, Başakşehir, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fatih Terim: 'Galatasaray orada yenecek güçtedir' - Son Dakika Spor


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