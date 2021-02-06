Fatih Terim: Galibiyeti gerçek sağlık çalışanlarına hediye ediyorum - Son Dakika

Fatih Terim: Galibiyeti gerçek sağlık çalışanlarına hediye ediyorum

06.02.2021 22:59
Fatih Terim: Galibiyeti gerçek sağlık çalışanlarına hediye ediyorum, System.String[]

Fenerbahçe zaferi sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Gerçek sağlık çalışanlarına hediye ediyorum galibiyeti" maç öncesi tribünde yaşanan olaya gönderme yaptı. Derbi öncesi sağlık çalışanlarının olduğu tribünden Galatasaray'a yönelik küfürlü tezahüratlar yapılmıştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kadıköy'de 1-0 kazandıkları Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına ölüm yıldönümü olan babasını anarak başlayan tecrübeli teknik adam, "Gerçek sağlık çalışanlarına hediye ediyorum galibiyeti. Maçtan sonra seyircimizin malum yerine gittik. Herhalde kalbimizde olmalarını galibiyetle ifade eden oyuncularımız, olmasalar da varlıklarına selam yolladık" açıklamasıyla Derbi öncesi sağlık çalışanlarının olduğu tribünden Galatasaray'a yönelik küfürlü tezahüratlara göndermede bulundu.

İşte Fatih Terim'in maç sonrası açıklamaları;

"Sevgili Babacığımın ruhu şad olsun. Bugün gidemedim. Maç bizim işimiz bu. Yarın nasipse gideceğim. Allah rahmet eylesin. Onun ruhuna, ona ithaf ediyorum. Gerçek sağlık çalışanlarına hediye ediyorum galibiyeti. Maçtan sonra seyircimizin malum yerine gittik. Herhalde kalbimizde olmalarını galibiyetle ifade eden oyuncularımız, olmasalar da varlıklarına selam yolladık."

"NE DÜŞÜNDÜYSEK OLDU"

"Düşündüğümüz hiçbir senaryo bizi yanıltmadı. Topu alacağımızı biliyorduk. Buradan kazanacağı toplarla sıkıntı yaratacakları analizlerimizle çok açıktı. Deplasman veya içerisi, oyun tarzımızdan ödün vermedik. İlk 30 dakika, yüzde 60'lara varan bir topun sahibi artı pozisyonlar da bulduk.

"NASIL PENALTI ÇALINMAZ?"

"Burada dünya çapında bir hakemimiz var Cüneyt Çakır. İçeride de VAR'da da Ali Palabıyık. Biz bu tip pozisyonların daha azından penaltı yedik. Donk'a yapılan nasıl penaltı çalınmaz, bilmiyoruz. Kazanmışken de gayet nezaketli şekilde konuşalım. Martin bile tartışılabilir. Donk, tartışmaya açık değil"

"LİDER OLUNACAK YERDE KAZANDIK"

Zaman zaman defansımızın arkasına uzun toplar atacaklardı. Sürpriz değildi bize. Zaten çalışmıştık. Bizim kendimize ait bir oyun planımız var, vazgeçmedik. Muhakkak maçın sonları sıkıntılı geçilebilir. Sakatlıklar olabilir. Orayı da çok iyi geçtik. Bütün oyuncuları kutluyorum. Tam yerine, doğru zamanda, lider olunacak yerde kazandılar.

"KAYBEDECEĞİMİZİ HİÇ DÜŞÜNMEDİK"

"Oyunu kaybedeceğimiz kaygısını hiç taşımadık. Tüm camiamıza armağan olsun."

MOSTAFA MOHAMET YORUMU

"1.5 maç oynadı Muhammet. Başka bir ülkede ilk defa çıkıyor. Böyle bakınca genç bir adam. Dili aynı değil. Belki antrenman şekilleri değişik. Ülke, şehir başka ama kolay adapte oldu. Kafalarından bir tanesi olsa başka türlü olurdu. Çok daha iyi performanslar alacağız. Çok iyi çocuk, karakter. Mohamet önemli bir açığımızı kapatacak."

"FALCAO HOŞ GELDİ"

"Falcao geldi, hoş geldi. Bizim için önemli bir oyuncudur. 1 değil 2 santrfor oynarız kesinlikle ama oyun anlayışımızdan ödün vermeyiz."

GEDSON FERNANDES AÇIKLAMASI

"Gedson'u da son negatifleri çıktıktan sonra, karantina süreci bittikten sonra... Buna dikkat eden bir sağlık heyetimiz var. Onu da Türk futbolseverlerle tanıştıracağız. Oyuncu eksik olunca hiç şikayet etmedim, fazla olunca nedir bu fazlalık diyecek halimiz yok."

"KAZANMAK ÖNEMLİYDİ"

"Çarşamba pazar geliyoruz, son 5-6 haftaya bakınca 4 maçın 3'ü deplasman, içeride Başakşehir, Fenerbahçeler falan önemli takımlarla oynuyoruz. Buradan çıkmak önemliydi. Hele lider olarak buradan çıkmak önemli. Gelenlerle beraber bu havayı atmosferi momentumu devam ettireceğiz inşallah."

"KİMSENİN TRANSFERİNE BAKMAM"

"Kimsenin iç işleri beni ilgilendirmez, o konuda genel olarak bir şey söyleyen biri değilim, herkesin kendi tasarrufu. Biz kendi işimize bakalım. Biz kendi ekonomik durumumuza göre, scout grubumuzla çalıştığımız oyuncu arkadaşları, genç ve dinamik oyuncuları kadroya katıyoruz. Memnunuz. Mustafa Muhammed bu attığı golle çok çabuk Galatasaraylı oldu, daha iyi işler yapacağını da umuyorum. DeAndre de girdi, yarın, öbür gün karantina süresi bitince Gedson da gelecek. Henry zaten öyle, Halil de. Biz kendi transferlerimizden memnunuz, başkasına da baktığımız yok."

"YENİ SÜRPRİZLERİMİZ OLACAK"

"Bütün yeni transferlerimiz şu anda doğru diye düşünüyorum, yüksek bedelleri de vermedik. Bu direkt atışlar, yönetimimiz ile devam edecek. Oyuncu tarayan bir ekibimiz var, Emre Utkucan ve ekibi çok iyi. Bizler hergün 2-3 saatimizi buna ayırıyoruz. Şükrü'nün başkanlığındaki Hakan ve Uğur ile de sportif direktörlük ekibimiz güzel oldu, daha güzel sürprizlerimiz de yakında olacak inşallah."

Fatih Terim: Galibiyeti gerçek sağlık çalışanlarına hediye ediyorum

Fatih Terim, Galatasaray, Fenerbahçe, Derbi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim: Galibiyeti gerçek sağlık çalışanlarına hediye ediyorum - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

G.Saray'ın kazandığı derbi sonrası protokol karıştı! Ali Koç ile Albayrak tartıştı Galatasaray yöneticisi Yusuf Günay: Seyirci konusunda gerekli başvuruları yapacağız Derbi galibiyeti sonrası G.Saray taraftarı Volkan Demirel'i sosyal medyada ti'ye aldı Son Dakika: Fenerbahçe taraftarı Rambo Okan, Abdürrahim Albayrak'a saldırmaya çalıştı ABD Başkanı Biden: Trump'a istihbarat raporları verilmeyecek Polise 300 dolar rüşvet teklif eden şahsın arabasından 5 milyon liralık uyuşturucu çıktı Cinayet gibi kaza! Sıkıştırdığı araçta iki kişi öldü, sorumsuz sürücü umursamayıp kaçtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Rabia' işareti yapmayı unutan milletvekilini uyardı
Kırmızı Oda dizisine veda eden Burcu Biricik, yeni projesiyle hayranlarını heyecanlandırdı Kırmızı Oda dizisine veda eden Burcu Biricik, yeni projesiyle hayranlarını heyecanlandırdı         
22:55
Erol Bulut'tan VAR tepkisi: Bize karşı o çizgiler farklı çiziliyor Erol Bulut'tan VAR tepkisi: Bize karşı o çizgiler farklı çiziliyor         
22:05
Derbi yenilgisi sonrası Ali Koç'tan ilginç sözler: Bu maçta yaşananlar şampiyonluğumuzun habercisidir Derbi yenilgisi sonrası Ali Koç'tan ilginç sözler: Bu maçta yaşananlar şampiyonluğumuzun habercisidir         
21:57
Fenerbahçe'nin Ozan Tufan'la attığı gol, VAR kararıyla iptal edildi Fenerbahçe'nin Ozan Tufan'la attığı gol, VAR kararıyla iptal edildi         
21:45
Kadıköy'deki ilk zaferi sonrası ağlayan Arda'nın maç sonrası puro açıklaması dikkat çekti Kadıköy'deki ilk zaferi sonrası ağlayan Arda'nın maç sonrası puro açıklaması dikkat çekti         
21:15
Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın son halini gören takipçileri mest oldu Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın son halini gören takipçileri mest oldu         
20:18
Kadıköy'deki dev derbide kazanan, 1-0'lık skorla Galatasaray oldu Kadıköy'deki dev derbide kazanan, 1-0'lık skorla Galatasaray oldu         
17:45
Ünlü şarkıcı Kobra Murat, bir bir mal varlığını sıraladı Ünlü şarkıcı Kobra Murat, bir bir mal varlığını sıraladı         
15:19
Alişan, bugün doğan bebeğinin fotoğrafını yayınlayan arkadaşına öfke kustu Alişan, bugün doğan bebeğinin fotoğrafını yayınlayan arkadaşına öfke kustu         
14:11
Vaftiz töreninde akciğerine su kaçan 6 haftalık bebek hayatını kaybetti Vaftiz töreninde akciğerine su kaçan 6 haftalık bebek hayatını kaybetti         
12:36
Ultrasonda bebeğinin yüzünde kaybettiği büyükbabasının yüzünü gören hamile kadın, şoke oldu Ultrasonda bebeğinin yüzünde kaybettiği büyükbabasının yüzünü gören hamile kadın, şoke oldu         
10:48
Fenerbahçe'nin beğenmeyip gönderdiği isim şov yapıyor Fenerbahçe'nin beğenmeyip gönderdiği isim şov yapıyor         
09:19
Türkiye'de bir banka daha kuruldu Türkiye'de bir banka daha kuruldu         
09:10
Hesabındaki 20 bin doları görünce hayatının şokunu yaşayan kadın, gerçeği bankada öğrendi Hesabındaki 20 bin doları görünce hayatının şokunu yaşayan kadın, gerçeği bankada öğrendi         
08:51
Karolin Fişekçi, Orhan Pamuk'la olan eski ilişkisini anlattı: Benimle 4. katta keyif yapıp o kadınla 7. katta kalıyordu Karolin Fişekçi, Orhan Pamuk'la olan eski ilişkisini anlattı: Benimle 4. katta keyif yapıp o kadınla 7. katta kalıyordu         
07:38
Bomba iddia! CHP'nin 'Ak saçlıları'na 3 taleple gidildi, gerçekleşirse İnce istifa etmeyecek Bomba iddia! CHP'nin 'Ak saçlıları'na 3 taleple gidildi, gerçekleşirse İnce istifa etmeyecek         
00:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2021 23:13:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatih Terim: Galibiyeti gerçek sağlık çalışanlarına hediye ediyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei