Fatih Terim galibiyetle döndü
17 dakika önce
Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in 10 maçlık cezasını tamamladığı Göztepe mücadelesinde sahadan 3 puanla ayrıldı.
Galatasaray
, teknik direktör Fatih Terim
'in 10 maçlık cezasını tamamladığı Göztepe mücadelesinde sahadan 3 puanla ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:33
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