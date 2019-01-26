Son Dakika Haberleri: Fatih Terim galibiyetle döndü

Fatih Terim galibiyetle döndü

17 dakika önce

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in 10 maçlık cezasını tamamladığı Göztepe mücadelesinde sahadan 3 puanla ayrıldı.

Fatih Terim galibiyetle döndü, System.String[]
Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in 10 maçlık cezasını tamamladığı Göztepe mücadelesinde sahadan 3 puanla ayrıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:33 

Galatasaray, Fatih Terim, Ekonomi
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