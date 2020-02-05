Fatih Terim geleneği bozdu! Kale Muslera'ya teslim

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında bugün Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sahaya süreceği kadro konusunda önemli bir karar aldı.



Daha önceki kupa maçlarında kalede Okan Kocuk'a yer veren ve genelde yedekleri oynatan Terim, rakip Aytemiz Alanyaspor'un gücünü dikkate alarak bugünkü karşılaşmada asları oynatmaya karar verdi.



Kalede Okan'ın yerine Fernando Muslera'yı görevlendirecek olan Terim, Marcao, Feghouli, Lemina ve Emre Akbaba gibi aslarını da oynatacak. Bu arada sakatlığı düzelen Florin Andone de Alanyaspor maçının kadrosuna alındı.



