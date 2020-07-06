Fatih Terim: "Gemiyi en güzel şekilde limana yanaştırmaya çalışacağız" - Son Dakika

Fatih Terim: "Gemiyi en güzel şekilde limana yanaştırmaya çalışacağız"

- Fatih Terim: "Gemiyi en güzel şekilde limana yanaştırmaya çalışacağız" Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: "Sebep a benim.

- Fatih Terim: "Gemiyi en güzel şekilde limana yanaştırmaya çalışacağız"

Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
NASA, Ankara'nın uzaydan çekilmiş fotoğrafını paylaştı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim:

"Sebep a benim. Sebep b Fatih Terim"

"Pandemi öncesi ve sonrası en fazla yaralanan takım biz olduk"

" Ali Palabıyık, demekki VAR'dan iyi görüyor"

İSTANBUL - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, pandemi sonrasında en fazla yararlanan takım olduklarını söyleyerek, "Gemiyi en emin, en güzel şekilde limana yanaştırmaya çalışacağız" dedi.

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Bir defa 14. dakikada Rize'de Muslera'nın ayağının kırılmasıyla bana göre her şeyin sonun başlangıç orası. O kadar etkilendiler ki gerek maç içerisinde. Soyunma odasında devam etti. Her maçın soyunma odasında Muslera kaygısı devam etti. Biz orada sadece Muslera'yı kaybetmedik. Andone'yi de kaybettik. Kaleci yanlışla düştü ya üstüne onları kötü etkiledi. O günkü ortamı söylememize gerek yok. Hakemin neler yaptığını. Derken orada 4 kayıp verdik. 2 cezalı, 2 sakatlık. Buradaki Antep maçı. Olacak iş değil. Her gün eksiliyoruz. Buna rağmen bu şartlarda bugün 32. dakikada olan bölümde en az 3-4 net pozisyon var. İyi oynadık. Bazen böyle ne yapsanız olmayabilir. Bazen bütün aksilikler üstünüze gelir. Pandemi öncesi kaleden alıp karşı kaleye kadar giden bir Galatasaray vardı. Allah kimseye vermesin. Pandemi sonrası o süreç başlangıçla birlikte kötü gitti. Bunlar futbolda oluyor. Bunları söylerken bazı şeyleri de atlamamız lazım. Bugün kırmızı kart yüzde yüz doğru. Çağıran kim Ali Palabıyık. Geçen sene Mehmet Topal'ın Martin'e yaptığı hakem kim. Demek ki VAR'dan iyi görüyor. VAR hakemi kalsa daha iyi. Feghouli'ye hiç yakışmadı. O ana kadar 2 pozisyona girdik. Her sene de şampiyon olmak için uğraşıyoruz. Bazen aklınızda olamadığı başına işler geliyor. Buna da şükür. Allah beterinden saklasın. Hiç olmasa çıkaracağımız 11 var. Gemiyi en emin, en güzel şekilde limana yanaştırmaya çalışacağız. Başımıza neredeyse gelmedik kalmadı. Oyuncumuz sıtmaya yakalandı. Balhanda'nın çenesi kırıldı. Ömer parmağından ameliyat edildi. Luyindama milli maçta gitti. Lemina, Saracchi böyle gidiyoruz. Bunlar olmaması gerekenler. Fatih Terim'in takımında da olmaması gereken şeyler. Sezon sonunu bekleyeceğiz. Defter eksi artısında neler olacak. Hepimiz göreceğiz" diye konuştu.

"Pandemi öncesi ve sonrası en fazla yaralanan takım biz olduk"

Kadroda eksikliklerin fazla olmasından dolayı gelecek haftalarda Şampiyonlar Ligi için endişe duyup, duymaması ile ilgili sorulan soruya Terim, "Endişelendirmiyor. Ben Galatasaray teknik direktörüyüm. Muhakkak üzülürüm. Olmalarını isterim. Endişe duyacağım bir şey yok. Her sene en iyisini yapmış en fazla şampiyon olmuş, en fazla başarılı olmuş bir kulübün gerektiği zamanda kayıpları da aynı şekilde karşılaşması gerekir. Daha 4 maçı var. Elimizden geleni yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ne olursa da en emniyetli şekilde sonunu getireceğiz. Pandemi öncesi ve sonrası en fazla yaralanan takım biz olduk" şeklinde cevap verdi.

"Galatasaray'ın bu sezon başarısız olduğunu düşünüyor musunuz? Size başarısızlık varsa bunun en önemli iki sebebi sizce nelerdir" diye yöneltilen soruya deneyimli teknik adam, "Düşünüyorum. Sebep a benim. Sebep b Fatih Terim" dedi.

Fernando Muslera, Ali Palabıyık, Galatasaray, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 02:45 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fatih Terim: 'Gemiyi en güzel şekilde limana yanaştırmaya çalışacağız' - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

17:44 Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti 16:42 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı 16:08 65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü 15:51 Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın 15:18 Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor 15:15 4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş 15:12 Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım 14:58 Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı 14:43 Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı 14:29 ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın 13:50 Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı 13:47 Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti 13:35 Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla 11:44 Aşiret düğününde sosyal mesafe kuralına uyuldu 09:34 Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
08:21
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
08:18
Dev maç sonrası Rıdvan Dilmen'den çarpıcı sözler: Başkan olursam hepsini lağvederim
07:57
Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu kez aday mısınız?" sorusuna yanıt: Genel başkanın, cumhurbaşkanı olmaması lazım
07:40
Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
04:01
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e sert eleştiri: Masal anlatıyor
00:46
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
20:01
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
19:40
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
19:09
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
18:35
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 09:16:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatih Terim: "Gemiyi en güzel şekilde limana yanaştırmaya çalışacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]