Fatih Terim giderse kimse kalmaz! Muslera'nın beklenmedik hamlesiyle G.Saray ters köşe oldu - Son Dakika

Fatih Terim giderse kimse kalmaz! Muslera'nın beklenmedik hamlesiyle G.Saray ters köşe oldu

18.05.2021 19:06

Galatasaray'da averajla Beşiktaş'a kaptırılan şampiyonluk sonrası moraller yerle bir oldu. Camiada seçim öncesi kaos havası hakimken Fatih Terim'in de takımdaki geleceği soru işareti. Tüm bu gelişmelerin üzerine sarı-kırmızılılarda Muslera da isyan bayrağını açtı. Tecrübeli hocanın takımdan ayrılması durumunda, yıllardır Galatasaray'da forma giyen yıldız kalecinin de ayrılık için harekete geçeceği öğrenildi.

Galatasaray'da kaçan şampiyonluğun ardından Muslera depremi yaşanıyor. Fatih Terim'in Yeni Malatyaspor maçının ardından soyunma odasında, "Hakkınızı helal edin" diyerek yaptığı konuşma Uruguaylı kaleciyi duygulandırdı. "Sen yoksan ben de yokum" diyen tecrübeli kalecinin Terim'in takımdan ayrılması ihtimaline karşı menajerine talimat vererek sözleşmesini incelettiği öğrenildi.

TATİL İÇİN TERİM'İN YANINA GİTTİ

Uruguaylı kaleci, tercümanı aracılığıyla Bodrum'a giden Fatih Terim'i aradı. Ayrılık kararında ciddi olup olmadığını sordu. Yeni sözleşmeyi kendisiyle çalışmayı umduğu için imzaladığını, eğer ayrılacaksa menajeriyle konuşup kendisine takım bulmasını isteyeceğini anlattı. Kesin kararını seçime göre vermesi beklenen başarılı hocanın Muslera'dan acele etmemesini istediği öğrenildi. Bu arada Muslera'nın tatil için ülkesine gitmeyeceği, Bodrum'a Terim yakın bir ev tutarak tatil yapacağı öğrenildi.

SÖZLEŞMESİNİ İNCELETİYOR

Muslera, 16 Mart 2021 tarihinde Galatasaray ile bu sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemiş ve 3 yıl daha kendisini sarı-kırmızılı takıma bağlayan anlaşmaya imza atmıştı. Ancak başarılı eldivenin, Terim belirsizliği nedeniyle avukatlarından sözleşmesinin incelenmesini istediği ve hocasının ayrılığı halinde Uruguay'da futbolu bırakmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Fatih Terim giderse kimse kalmaz! Muslera'nın beklenmedik hamlesiyle G.Saray ters köşe oldu

Fatih Terim, Galatasaray, Muslera, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim giderse kimse kalmaz! Muslera'nın beklenmedik hamlesiyle G.Saray ters köşe oldu - Son Dakika Spor


YORUMLAR (4)
  • Rüstem Erol: Siz kimsiniz? Giderseniz gidin. Bu kulüp sizin oyuncağınız değil, siz bu kulübü tehdit edemezsiniz. Bu kulübün sayesinde meşhur ve zengin oldunuz. Siz ikiniz kalırsanız Lig TV üyeliğimi iptal ederim. Zaten çok kötü oynuyoruz sinirim bozuluyor buda bahanesi olur. İkiniz de gidin bulunmaz Hint kumaşı değilsiniz. Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
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