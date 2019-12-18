Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'u 4-0 mağlup ederek tur atlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonunda açıklamalar yaptı.



"ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPTIK"



"Biz sahada üzerimize düşeni, gereğini yaptık. Sonuç itibariyle ciddiye aldığımız her maç bizim için bu ve buna benzer nitelikte. İlk maçtaki sonuçtan sonra bu maçı daha ciddiye aldık"



"GÖKHAN ÇIRA'YI MERAK ETTİM"



"Bana da şimdi söylediler Gökhan Çıra'yı sordun sormuşum. Soracağım tabi. Bizim altyapıda oynamış. Bilmiyorum, merak ettim geçen ameliyat olmuş. Onu merak ettim ve sordum."



Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa programında öne çıkan maçları masayı yatırdı...



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