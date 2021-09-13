Fatih Terim, gol sevincini yaşayan Trabzonlu Cornelius'u tebrik etti

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Danimarka Milli Takımı'nın İsrail ile oynadığı maçta fileleri sarsan Cornelius, bu moralle Galatasaray ağlarını da boş geçmedi. Danimarkalı golcü, takımının farkı 1'e indiren sayısını kaydetti.

ÜÇÜNCÜYÜ KAÇIRMADI

Golden önce iki net fırsatı kaçıran Cornelius, üçüncü fırsatı affetmedi.

TEBRİK ETTİ

61saat'in haberine göre; Fatih Terim, Galatasaray kulübesinin önünden geçen futbolcuyu tebrik etti. Terim'in daha önce Cornelius'la ilgili bir isteği olduğu belirtildi.