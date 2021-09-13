Danimarka Milli Takımı'nın İsrail ile oynadığı maçta fileleri sarsan Cornelius, bu moralle Galatasaray ağlarını da boş geçmedi. Danimarkalı golcü, takımının farkı 1'e indiren sayısını kaydetti.
Golden önce iki net fırsatı kaçıran Cornelius, üçüncü fırsatı affetmedi.
61saat'in haberine göre; Fatih Terim, Galatasaray kulübesinin önünden geçen futbolcuyu tebrik etti. Terim'in daha önce Cornelius'la ilgili bir isteği olduğu belirtildi.
Son Dakika › Spor › Fatih Terim, gol sevincini yaşayan Trabzonlu Cornelius'u tebrik etti - Son Dakika Spor