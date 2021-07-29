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Fatih Terim: Hak eden turu geçti - Son Dakika

Fatih Terim: Hak eden turu geçti

29.07.2021 00:19
Fatih Terim: Hak eden turu geçti, System.String[]

"Yarın da bir transferimiz olabilir""St. Johnstone'u daha önce izleme şansımız olmadı""Taraftarımızı özlemişiz""Berkan beğendiğim bir oyuncu""Ömer yuhalanmayı hiç hak etmedi"Kaan ÜLKER / İSTANBUL, - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "İki maç sonrası kazandılar ve hak ettiler.

"Yarın da bir transferimiz olabilir"

"St. Johnstone'u daha önce izleme şansımız olmadı"

"Taraftarımızı özlemişiz""Berkan beğendiğim bir oyuncu""Ömer yuhalanmayı hiç hak etmedi"

Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "İki maç sonrası kazandılar ve hak ettiler. Muhakkak ki her oyun, her maç bizim kafamızdaki takımla ilgili oyuncularla ilgili bir şeyler veriyor bize. 7 Eylül'e kadar olan bölümde neler olacağını göreceğiz" dedi.Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanşında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede PSV Eindhoven'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Şampiyonlar Ligi maçındaki ilk soru teknik heyetle ilgii… Hasan hoca zaten kendisi ayrıldı. Uzun zaman yanımda çalıştı. Ümit hoca ve Levent hocayla oturduk, konuştuk. İkisi de kendi yoluna gitmek istedi. Necati ve Selçuk hocayla devam ediyorum. Bir şey olursa bildiririm" diye konuştu."İKİ MAÇ SONUNDA HAK EDEN TURU GEÇTİ"Kendilerinden daha iyi bir PSV olduğunu vurgulayan Terim, "İki maç sonrası kazandılar ve hak ettiler. Ben de tebrik ettim. Normali böyle olması lazım. Her orda hem burada hakikaten çok centilmence maçlar geçti. Kendilerine başarılar diledik. Kendi oyuncularımızı da tebrik ediyoruz. İlk 30-35 dakika baskı yaptık, güzel oynadık. Bir bütün halinde oynadık. Pozisyon üretemedik ama pozisyon da vermedik. Pozisyon vermeden 1-0 devreye girdik. İkinci golü de taçtan yedik. İlk yarının o bölümünden memnunum. İkinci yarıda oyuncu atıldıktan sonra doğal olarak hakim olduk oyuna ancak ondan sonrası da çok önemli değil artık. Hak eden turu geçti. Muhakkak ki her oyun, her maç  bizim kafamızdaki takımla ilgili oyuncularla ilgili bir şeyler veriyor bize. 7 Eylül'e kadar olan bölümde neler olacağını göreceğiz" açıklamasında bulundu."YARIN DA BİR TRANSFERİMİZ OLABİLİR"UEFA Avrupa Ligi Elemeleri için yarın listeyi vereceklerini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Gelen oyuncularımızı yazacağım. Yarın sabah listeyi vereceğiz. Artı son 24 saate kadar iki tane daha kullanma hakkımız var. Hiç de beklemek niyetinde değilim. Sadece bazı oyuncularımızın ne kadar antrenman yaptığını göreceğiz ama ne olursa olsun yazacağız. Hatta yarın da bir transferimiz olabilir. 30 dakika baskı yapma, çıkarmama, bunlar bizim yarınlarda oyun anlayışımızın bir parçası. Bir bütün anlamda oynama… Ne söylediysek o vardı. Hak etmediler gol yemeyi. Kendimiz de çok pozisyona girmedik ama çok dişe diş bir mücadele oldu. İstediğim bir şeydi. İkinci yarı 1-0 başlamak kolay değildi. Sonra taçtan gol yedik, basit gol yedik, bunları çözeceğiz" dedi."ST. JOHNSTONE'U DAHA ÖNCE İZLEME ŞANSIMIZ OLMADI"UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda İskoç ekibi St. Johnstone ile karşılaşacakları maçı da değerlendiren Terim, "Daha evvel seyretme imkanımız olmadı. Kendi ligini izleyeceğiz mümkünse. Bazen bazı yollar vardır sizi başka yere çıkarır, başka yere götürür. Bu akşam, yarın, öbür gün rakibimizi incelemek için zamanımız var. Bu mevsimlerde oynamak kolay değil. Özellikle Galatasaray'ın başına gelen bazı maçlar oldu, ona uğramak istemiyoruz açıkçası" şeklinde konuştu."TARAFTARIMIZI ÖZLEMİŞİZ"Taraftarların en önemli güçleri olduğunu vurgulayan Fatih Terim, "Bir oyuna hazırlanıyorsunuz tiyatroda, çıkıyorsunuz sahneye hiç seyirci yok. Bizimki de o. Bizim gibi olan dünyadaki tüm takımlar için de aynı. Sesinizin karşı tribüne gittiği, oyuncuların her kelimesinin anlaşıldığı bir yalnızlıkta oynadık. Taraftar bizim için çok şey ifade ediyor. Bugün az olmalarına rağmen itici gücü olmalarını, takımının yanında olmasını özlemişiz. PSV 'full' aldı stadına, biz yüzde 50 kadrine uğradık. Bu şansızlıkları kıracağız inşallah bir gün" dedi."BERKAN BEĞENDİĞİM BİR OYUNCU"

Berkan Kutlu transferi hakkında gelen soruya ise Terim, "Birisini belirtmek için söylemedim transferimiz olacağını. Tam tersi hep beraber yeni bir yola çıktığımızı, ortaya bir anlayış, bir felsefe plan, proje koyduğumuz günlerde her günün bir transfere açık olduğunu söylemek istiyorum. Kafamızdaki takımı inşallah yapacağız. Berkan benim beğendiğim bir oyuncu. Olabilir, başka oyuncu da olabilir. Ömer'in tepki görmesine gelince; Herhalde frikikten dolayı taraftar biraz tepki gösterdi ama doğru bir şey değil. Kötü niyetli bir şey yapmıyor. Tabii ki yanında duracağım, onlar bizim oyuncularımız. Oyun devam ederken bunlar doğru alışkanlıklar değil. Herkes Aytaç'ın atmasını istedi. Atsaydı Aytaç. 'Ömer kenara çekil' deseydi. Ömer gol atsa tepki gösterecekler miydi? Onlar bizlere lazım. Onları el üstünde tutarak morallerini yüksek tutmak lazım. Ömer yuhalanmayı hiç hak etmedi" diye konuştu.

Fatih Terim: Hak eden turu geçti

Fatih Terim, Galatasaray, oyunlar, Eylül, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fatih Terim: Hak eden turu geçti - Son Dakika Spor


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