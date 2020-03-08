Fatih Terim: "Hak etmediğimiz bir sonuç aldık" - Son Dakika
Son Dakika Spor Fatih Terim: 'Hak etmediğimiz bir sonuç aldık' - Son Dakika Spor

Fatih Terim: "Hak etmediğimiz bir sonuç aldık"

6 saat önce

- Fatih Terim: "Hak etmediğimiz bir sonuç aldık" Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-2 berabere kaldıkları Sivasspor maçını değerlendirdi.

- Fatih Terim: "Hak etmediğimiz bir sonuç aldık"

SİVAS - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-2 berabere kaldıkları Sivasspor maçını değerlendirdi. Terim, "Hak etmediğimiz bir sonuç. Biz böyle oynamaya devam edersek, tekrardan hak ettiğimiz yerlerde oluruz" dedi.

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, deplasmanda DG Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sonucu hak etmediklerini söyledi.

Terim, Sivasspor'un sahasında güçlü bir takım olduğunu vurgulayarak, "Sivasspor güçlü bir takım. Kendi evinde seyircisiyle beraber başlangıcı da çok iyi yaptı. Bizim ilk yarıya 1-4, 1-5 girmemiz lazımdı. Oyun kalitemiz, performansımız, ortaya koyduğumuz futbol, oyunun kontrolünü eline almamız ve girdiğimiz pozisyonlar bana göre ilk yarı için herkes parantez açmalı. Kaybettiğimiz 2 puana yazık oldu. Yine söylüyorum Sivasspor evinde güçlü bir takım, her yerde güçlü bir takım. İlk yarının sonuna farklı girseydik ikinci yarı bambaşka olacaktı. Buna rağmen yine kazanabilirdik ama oyuncularımın ortaya koyduğu karakterden çok memnunum. Hakikaten bugün 2 puan kaybettik, yazık oldu denebilir. Birçok şeyi güzel yaptık ama sonucu hak etmedik bence" dedi.

"Penaltı pozisyonu net değil"

Ligde 8 maçlık serinin sona ermesi ile ilgili yöneltilen soruya Terim, "Açıkçası böyle bir top oynayan takımı etkilemez. Biz böyle top oynamaya devam edeceğiz inşallah. Eskiden bir tabir vardı 'formanın hakkını ver, hangi sonucu alırsan al' bugün ki aşağı yukarı onu gösteriyor. O yüzden hak etmediğimiz bir sonuç diyorum. Biz böyle oynamaya devam edersek, biz tekrardan hak ettiğimiz yerlerde oluruz. Ben genel olarak hakemlerle pek ilgili konuşmuyorum ama madem sordunuz cevap vereyim. Bir defa pozisyon gri. Penaltı pozisyonu net değil. Orta hakem vermemiş. Böyle bir durumda var devreye girmez. Çünkü hakem görmüş ve vermemiş. Geçen sene bundan daha net olan bir penaltı vardı Rize'de, Türkiye'yi ayağa kaldırdılar. Serkan hocanın hakemliği bitti. Mete hoca son zamanların da formda hakemi. Maçı da iyi idare etti bence. O penaltıydı, o ofsayttı ben bunlara pek girmem. Zaten pozisyon alakasız da bir yerde" cevabını verdi.

"Beşiktaş iyi bir takım"

Tecrübeli teknik adam son olarak ligin 26. haftasında Beşiktaş ile oynanacak olan derbi maçı ile ilgili yöneltilen soruya şu yanıtı verdi:

"Beşiktaş iyi bir takım. Derbiler hiçbir zaman sonucu belli olmayan maçlardır. Ama kendi evimizde kendi seyircimizle beraber alıştığımız rutin oyunu ortaya koyacağımıza inanıyorum. Biz kazanmak için her zamanki gibi Galatasaray olarak oraya da o şekilde çıkacağız."

Fatih Terim: Hak etmediğimiz bir sonuç aldık

Fatih Terim, Galatasaray, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 11:39 Kaynak: İHA
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