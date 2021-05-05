Fatih Terim, hakkında küfürlü paylaşımlar yapan sosyal medya kullanıcısından tazminat istedi - Son Dakika

Fatih Terim, hakkında küfürlü paylaşımlar yapan sosyal medya kullanıcısından tazminat istedi
05.05.2021 13:17
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medyada kendisi hakkında hakaret ve küfür içerikli paylaşımlar yapan Emir S.'ye 20 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medyada kendisi hakkında hakaret ve küfür içerikli paylaşımlar yapan Emir S.'ye 20 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Terim'in avukatı tarafından Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verilen dava dilekçesinde, Emir S.'nin herkesin görebileceği bir platformda kişilik haklarına alenen zarar verici şekilde hakaret ve küfür ettiği öne sürüldü. Mahkeme dava dilekçesini kabul etti. Tazminat davası önümüzdeki günlerde görülecek.
- İstanbul
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