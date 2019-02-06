Son Dakika Haberleri: Fatih Terim Hastaneye Geldi

Fatih Terim Hastaneye Geldi

37 dakika önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, babası Talat Terim'in hayatını kaybettiği hastaneye geldi.

Fatih Terim Hastaneye Geldi, System.String[]
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, babası Talat Terim'in hayatını kaybettiği hastaneye geldi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile beraber, babası Talat Terim'in vefat ettiği hastaneye geldi. Terim burada Hastane Başhekimi Prof. Dr. Bülent Soyupak ile görüştükten sonra yakınlarının yanına geçti. Terim'in babası Talat Terim'in, bir süredir genel durum bozukluğu sebebiyle sağlığı takibe alınmış ve tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde 94 yaşında hayatını kaybetti.

Öte yandan Galatasaraylı taraftarlar da Fatih Terim'e destek vermek için sabah saatlerinden bu yana hastane önünde bekledi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:58 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray, Avrupa Ligi Kadrosuna Mitroglou'yu Dahil Etmedi Galatasaray, Gheorghe Hagi'nin Doğum Gününü Kutladı

Galatasaray, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna Sevk Edildi Galatasaray'da Emre Akbaba, Hatayspor Maçının Kadrosuna Dahil Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 13:35:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatih Terim Hastaneye Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]